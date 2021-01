Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin imzayı atmadan olay oldu! Gaziantep FK maçında...

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşırken savunmada yapılan bazı hatalar taraftarların tepkisini çekti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Martin Linnes'in performansı eleştirilere sebep olurken sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray ile transfer görüşmelerinde bulunup, sözleşme imzalamak için yarın İstanbul'a gelecek olan DeAndre Yedlin'in bir an önce takıma katılması gerektiği yönünde yorumlarda bulundu.

YARIN İMZA İÇİN GELİYOR!

Galatasaray'ın Newcastle United'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek DeAndre Yedlin ile her konuda anlaşma sağladığı belirtilmişti. 27 yaşındaki Amerikalı sağ bek yarın İstanbul’a gelip resmi sözleşmeye imza atacak.

9 Temmuz 1993 tarihinde Washington’da doğan 27 yaşındaki oyuncu sağ bek pozisyonunda görev alıyor. 2014 yazında Tottenham’a transfer olan Yedlin, 2015-16 sezonunda Sunderland’e kiralandı ve orada 23 maça çıktı. DeAndre Yedlin bugüne kadar ülkesi adına da 62 maça çıktı. DeAndre Yedlin'in Letonya vatandaşlığı da bulunuyor.











FATİH TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Öte yandan Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 1 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, 21. haftada Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inde 1 değişikliğe giderek takımını Gaziantep FK önünde sahaya sürdü. Galatasaray, Gaziantep FK müsabakasına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile başladı. Geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Feghouli bu hafta yerini Emre Kılınç'a bıraktı.

YENİ TRANSFERLER YEDEK KALDI

Okan Kocuk, Henr Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama ve James Ozornwafor ise yedek kulübesinde görev bekledi. Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

GAZİANTEP FK'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Süper Lig'in 21. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Evinde oynadığı son 17 maçı kaybetmeyen Gaziantep FK'de teknik direktör Pinto, Galatasaray karşısında takımını Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Pawel Olkowski, Alin Tosca, Güray Vural, Kevin Mirallas, Jefferson Nogueira Junior, Amedej Vetrih, Alexandru Maxim, Nouha Dicko 11'i ile sahaya çıkardı. Kırmızı-siyahlı takımda, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen Morais kadroda yer almadı. Bu futbolcunun yerine Galatasaray karşısında savunmada Djilobodji şans buldu.

Pinto, Atakaş Hatayspor maçı 11'inde yer verdiği Kenan Özer'in yerine Mirallas, Kana Bıyık'ın yerine ise Güray Vural'a orta sahada görev verdi. Kart cezalısı Muhammed Demir'in yerine ise Dicko ileri uçta yer aldı. Kırmızı-siyahlı takımın yedek kulübesinde Çağlar Şahin Akbaba, Bilal Başacıkoğlu, Ulaş Zengin, Andre Sousa, Osama Rashid, Enver Cenk Şahin, Junior Morais, Zvonimir Kozulj, Kenan Özer, Mirza Cihan şans bekledi.

