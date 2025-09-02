Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi!

Haberin Devamı

Kaleci problemini Uğurcan Çakır'la çözen Galatasaray, orta saha transferinde de mutlu sona ulaştı.

İLKAY, İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-kırmızılılar uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı İstanbul'a getirdi.

'GURUR VERİCİ BİR GÜN'

İlkay Gündoğan yaptığı ilk açıklamada; 'Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Taraftarın desteği, pozitif mesajları bizi bu sezon için motive edecek. Bu inanılmaz taraftar önünde futbol oynamak daha güzel bir his olacak. Dört gözle kavuşmayı bekliyorum." sözlerini sarf etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNA EKLENECEK

Sağlık kontrollerinden geçecek olan İlkay Gündoğan, Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan'ı bu gece teslim edilecek olan Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklemeyi hedefliyor.

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK!

İlkay Gündoğan, milli takım tercihini 15 Haziran 2015'ten önce yaptığı için Süper Lig'de yerli futbolcu statüsünde oynayacak.

KARİYERİ

Kariyerinde Nürnberg, Borussia Dortmund, Barcelona ve Manchester City formaları giyen İlkay Gündoğan kulüp düzeyinde çıktığı 619 resmi maçta 93 gol atıp 85 de asist üretti.

Almanya Milli Takımı formasını da 82 kez sırtına geçiren İlkay, 19 gol - 9 asistlik performans sergiledi.

İlkay Gündoğan futbolculuk yaşantısı boyunca 1 Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, 1 Bundesliga, 2 İngiltere Kupası, 1 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası, 2 İngiltere Süper Kupası ve 4 İngiltere Lig Kupası zaferleri yaşadı.

35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, 2023 yılında İngiltere'de yılın futbolcusu seçilmişti.