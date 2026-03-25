Galatasaray’ın yeni transferi için karar! Geldiği gibi gidiyor

Yeni sezonun planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un plan şeması netleşmeye başladı.

Sarı kırmızılılarda gelecek ve gönderilecek oyuncuların listesi hazırlanırken, yeni bir gelişme ortaya çıktı.

ASPRILLA GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR

Galatasaray’da teknik heyetin değerlendirmesi doğrultusunda, Kolombiyalı oyuncunun durumu masaya yatırıldı. Sarı-kırmızılıların, sezon sonuna kadar Girona’dan kiralanan genç futbolcunun satın alma opsiyonunu şu aşamada kullanmayı düşünmediği öğrenildi.

BEKLENTİLER YÜKSEKTİ, TABLO FARKLI OLDU

Asprilla’nın transferi, camiada büyük bir heyecan yaratmıştı. Teknik heyet, genç orta sahanın İspanya’daki dönemine kıyasla daha fazla süre bulmasını ve takımda önemli bir rol üstlenmesini bekliyordu. Ancak haftalar ilerledikçe ortaya çıkan tablo beklentilerin gerisinde kaldı. Performansı, etki yaratmaktan uzak bir görüntü çizerken, soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

KRİTİK VİRAJ: SEZONUN SON BÖLÜMÜ

Kolombiyalı futbolcunun kaderi, sezonun kalan bölümünde belli olacak. Önünde sınırlı sayıda maç kalan Asprilla için bu süreç, hem teknik heyeti hem de yönetimi ikna edebilmek adına büyük önem taşıyor. Genç oyuncunun en büyük ihtiyacı ise şu ana kadar bulmakta zorlandığı süreklilik ve güven ortamı.

OKAN BURUK ŞANS VERMİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Asprilla’ya geldiği günden bu yana sınırlı süre verdi. Bu durumun temel nedeni olarak ise oyuncunun henüz beklenen performans seviyesine ulaşamaması gösteriliyor. Benzer bir tablo, Asprilla’nın Girona FC kariyerinde de yaşanmış, yüksek beklentilere rağmen istikrarlı bir ilk 11 oyuncusu olamamıştı.

23 MİLYON EURO’LUK BONSERVİS UZAK GÖRÜNÜYOR

İspanyol kulübünün, genç oyuncunun bonservisi için yaklaşık 23 milyon Euro talep ettiği ifade ediliyor. Ancak mevcut performansı göz önüne alındığında, bu rakamın Galatasaray için şu aşamada gerçekçi olmadığı değerlendiriliyor. Sarı-kırmızılıların nihai kararını sezon sonunda vereceği belirtiliyor.