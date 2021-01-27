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GeriFutbol Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru ilk idmanına çıktı! Fatih Terim...
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Futbol
Haber Giriş: 27.01.2021 - 13:47 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru ilk idmanına çıktı! Fatih Terim...

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Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru ilk idmanına çıktı! Fatih Terim...
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Galatasaray'a üçüncü kez transfer olan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru,ü Sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı. Onyekuru, antrenmanın bir bölümünde teknik direktör Fatih Terim ile kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi.

Geçen sezon Haziran ayında Monaco geri çağırdığı için ligin son bölümünde forma giyemeyen Onyekuru'nun Florya'daki son günü Fatih Terim ile çekilen fotoğrafı çok konuşulmuştu. Böylece ikili yeniden buluşmuş oldu.

Galatasaray'da günün antrenmanından detaylar birazdan...

Galatasarayın yeni transferi Henry Onyekuru ilk idmanına çıktı Fatih Terim...

 

Galatasarayın yeni transferi Henry Onyekuru ilk idmanına çıktı Fatih Terim...

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