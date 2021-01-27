Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru ilk idmanına çıktı! Fatih Terim...

Geçen sezon Haziran ayında Monaco geri çağırdığı için ligin son bölümünde forma giyemeyen Onyekuru'nun Florya'daki son günü Fatih Terim ile çekilen fotoğrafı çok konuşulmuştu. Böylece ikili yeniden buluşmuş oldu.

Galatasaray'da günün antrenmanından detaylar birazdan...

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