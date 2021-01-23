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GeriFutbol Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, Florya'ya geldi!
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Futbol
Haber Giriş: 23.01.2021 - 15:08 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, Florya'ya geldi!

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Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, Florya'ya geldi!
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Galatasaray'ın transferi konusunda her türlü anlaşmaya vardığı Henry Onyekuru, Florya'ya geldi.

Galatasaray ile transfer görüşmelerini tamamlamak için gece saatlerinde İstanbul'a gelen Henry Onyekuru, takımının antrenmanını ziyaret etti.

Florya'da tesislere gelen Onyekuru, takım arkadaşları ve teknik heyet ile buluşup hasret giderdi.

Galatasarayın yeni transferi Henry Onyekuru, Floryaya geldi

Galatasarayın yeni transferi Henry Onyekuru, Floryaya geldi

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