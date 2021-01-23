Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, Florya'ya geldi!

Galatasaray ile transfer görüşmelerini tamamlamak için gece saatlerinde İstanbul'a gelen Henry Onyekuru, takımının antrenmanını ziyaret etti.

Florya'da tesislere gelen Onyekuru, takım arkadaşları ve teknik heyet ile buluşup hasret giderdi.

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