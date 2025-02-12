Galatasaray'ın yeni transferi Frankowski için konuştu! 'İhtiyaçları vardı'

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Galatasaray'ın ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu Frankowski hakkında, Polonyalı gazeteci Gerlak konuştu.

Frankowski'ye dair yaptığı değerlendirmede, yıldız oyuncunun sarı kırmızılılar için bir 'ihtiyaç' olduğunu ifade etti.

İşte o değerlendirme;

"Frankowski, Galatasaray'ın sezon başından beri eksikliğini hissettiği noktadaki son parça olacak. Osimhen'in gelişinin ardından teknik direktör Okan Buruk, Icardi ile beraber Nijeryalı futbolcuyu aynı anda değerlendirdi. Bu sistemde takım üçlü defansa döndü. Yaz transfer sezonunun ardından hiçbir oyuncu kanatlarda istenen verimi veremedi.





Kaan Ayhan, savunmada iyi olmasına rağmen hücumda çok yavaş kalıyor. Sallai iyi bir kanat oyuncusu ama kötü bir bek. Kulüp bu problemleri birkaç isimle doldurdu ancak Frankowski'nin özelliklerine sahip bir oyuncuya ihtiyaçları vardı. Frankowski güçlü ve deneyimli bir oyuncu. Taktiksel disipline önem veriyor ve kesinlikle, en önemlisi hücuma yönelik bir kanat bek. Galatasaray'ın da ihtiyacı olan şey buydu."