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Galatasaray'ın yeni transferi Frankowski hakkında Roman Kosecki konuştu! 'Bir futbol cenneti'

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Frankowski
Galatasarayın yeni transferi Frankowski hakkında Roman Kosecki konuştu Bir futbol cenneti
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 14:35

Galatasaray'ın eski oyuncularından Polonyalı Roman Kosecki, sarı kırmızılıların yani transferi Frankowski'ye dair konuştu. Kosecki, ülkesinin basınına verdiği demeçte sarı kırmızılılardan övgü dolu sözlerle bahsetti.

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Kosecki yaptığı açıklamada, Galatasaray'dan övgü dolu sözlerle bahsederken, sarı kırmızılı camianın bir futbol cenneti olduğunu ifade etti.

"GALATASARAY BİR FUTBOL CENNETİDİR"
Kosecki konuşmasında, "Galatarasay bir futbol cennetidir. Ancak Frankowski, Türklerin ya sevdiğini ya da nefret ettiğini unutmamalıdır. Beni çok seviyorlardı. Türkiye'ye alışması için zaman gerekiyor. Ofansif ve gösterişli oyunlar sergileyebilir, bu da ona taraftarın sempatisini kazandırabilir." dedi.

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"GALATASARAY'A ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"
Kosecki konuşmasının damında sarı kırmızılılara çok şey borçlu olduğunu dile getirirken, "Galatasaray'daki günlerimi sadece övgü dolu sözlerle hatırlıyorum. Galatasaray'a çok şey borçluyum. Orada iyi işler yaptım ve sonra İspanya'ya gittim. Oradaki atmosferden çok etkilenmiştim." ifadelerini kullandı.

Galatasarayın yeni transferi Frankowski hakkında Roman Kosecki konuştu Bir futbol cenneti

Galatasarayın yeni transferi Frankowski hakkında Roman Kosecki konuştu Bir futbol cenneti


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#Transfer#Galatasaray#Frankowski

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