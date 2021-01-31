Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, İstanbul'a geliyor!

Transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, sağ bek DeAndre Yedlin'e kavuşuyor.

A Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılıların yeni transferi 22:30'da İstanbul'da olacak.

3.5 yıllık anlaşma yapılan Yedlin, bugün İstanbul’a gelerek sarı kırmızılı takıma katılacak

Galatasaray bu transfer için Newcastle United’a herhangi bir ödeme yapmayacak.