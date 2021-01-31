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GeriFutbol Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, İstanbul'a geliyor!
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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2021 - 19:24 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, İstanbul'a geliyor!

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Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, İstanbul'a geliyor!
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Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin'in bu gece İstanbul'da olacağı belirtildi.

Transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, sağ bek DeAndre Yedlin'e kavuşuyor.

A Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılıların yeni transferi 22:30'da İstanbul'da olacak.

3.5 yıllık anlaşma yapılan Yedlin, bugün İstanbul’a gelerek sarı kırmızılı takıma katılacak

Galatasaray bu transfer için Newcastle United’a herhangi bir ödeme yapmayacak.

Galatasarayın yeni transferi DeAndre Yedlin, İstanbula geliyor

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