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Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, İstanbul'a geliyor!
Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin'in bu gece İstanbul'da olacağı belirtildi.
Transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, sağ bek DeAndre Yedlin'e kavuşuyor.
A Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılıların yeni transferi 22:30'da İstanbul'da olacak.
3.5 yıllık anlaşma yapılan Yedlin, bugün İstanbul’a gelerek sarı kırmızılı takıma katılacak
Galatasaray bu transfer için Newcastle United’a herhangi bir ödeme yapmayacak.
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