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Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov'un İstanbul'a geliş saati belli oldu!

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Aleksey Batrakov
Galatasarayın yeni transferi Batrakovun İstanbula geliş saati belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 22:57

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Rus on numara Aleksey Batrakov, yarın İstanbul'da olacak. İşte detaylar...

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Lesley Ugochukwu'nun ardından transferde sessizliğe bürünen Galatasaray, bu sessizliğini Rus futbolunun parlayan yıldızı Aleksey Batrakov ile bozmak üzere.

BONUSLARLA BİRLİKTE 29 MİLYON EURO!

Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre; Galatasaray ve Lokomotiv Moskova, Batrakov'un transferi için 25 milyon Euro bonservis bedeli, 4 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 kâr karşılığında anlaşmaya vardı.

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YILLIK KAZANCI 4 MİLYON EUROYU AŞACAK

21 yaşındaki on numaranın Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bonuslar dahil olmak üzere senelik kazancının 4 milyonun üstünde olacağı belirtildi.

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DURSUN ÖZBEK'İN ÖZEL UÇAĞIYLA GELECEK

Batrakov'un yarın sabah 08.00'de Moskova'dan Dursun Özbek'in özel uçağıyla İstanbul'a doğru yola çıkacağı ve gün içinde sağlık kontrollerini tamamlamasının planladığı kaydedildi.

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Batrakov'un saat 11.30 - 12.00 dolaylarında İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasarayın yeni transferi Batrakovun İstanbula geliş saati belli oldu

SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Batrakov'un Galatasaray'la imzalayacağı resmi sözleşmede 55 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olacağı ve bu maddenin yalnızca Avrupa'nın büyük ligleri için geçerli olacağı iddia ediliyor.

Galatasarayın yeni transferi Batrakovun İstanbula geliş saati belli oldu

84 MAÇTA 57 GOLE DOĞRUDAN KATKI!

Alt yapısından yetiştiği Lokomotiv Moskova'da Ocak 2024'te A takıma yükselen Batrakov, yeşil-kırmızılı formayla bugüne dek 84 resmi maça çıkarken 34 gol atıp 23 de asist üreterek toplamda 57 gole doğrudan katkı sağladı.

Galatasarayın yeni transferi Batrakovun İstanbula geliş saati belli oldu

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Aleksey Batrakov

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