Galatasaray'ın yeni transfer planı! Reguilon, Zakharyan, Konstantelias...

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Galatasaray, bir yandan şampiyonluk yürüyüşüne emin adımlarla devam ederken, diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yapmaya çalışıyor. Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılılar, ilk etapta mevcut kadro içerisindeki isimlerin geleceği konusunda karar almaya çalışıyor.



Buna göre Juan Mata, Bafetimbi Gomis, Fredrick Midstjö ve Adekugbe, önümüzdeki haftalarda sergileyeceği performansa göre takımda kalacak. Öte yandan Okan Kocuk, yakından takip edilecek ve kontratı biten Emre Taşdemir ile sözleşme yenilenmeyecek.

BOEY'İN TALİPLERİ ARTIYOR

Son dönemde düşüşe geçse de sezon genelinde sağ bekte gösterdiği performans ile lige ambargo koyan Sacha Boey’in talipleri artmaya devam ediyor. Fransız savunmacı için daha önce ülkesinden birkaç takım devreye girmişti.

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TAM 7 TAKIM PEŞİNDE

Bu doğrultuda İtalya’dan; Udinese ile Sassuolo’nun, İngiltere’den ise Arsenal’in, genç futbolcuyu izlemeye aldığı belirtildi. 22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun başında Rennes’ten 1.15 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Sol beke flaş aday: Reguilon için fiyat sorulacak

Gelecek sezon için sol beke takviye yapması beklenen Sarı-Kırmızılılar’da bu bölge için flaş bir isim ön plana çıktı. Bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da bulunan, şu anda ise İspanya’da Atletico Madrid’de kiralık olarak görev yapan Sergio Reguilon için Galatasaray’ın devreye girdiği öne sürüldü. 26 yaşındaki oyuncu için Cim Bom’un fiyat soracağı belirtildi.

ZAKHARYAN YENİDEN LİSTEDE

Bu sezon kadrosunu yıldızlarla dolduran Sarı-Kırmızılılar, yaz transfer döneminde bu takımın içerisine yıldız adaylarını da eklemeyi hedefliyor. Galatasaray Yönetimi, ilk etapta orta saha için iki ismi gündemine aldı. Daha önce defalarca gündeme gelen ancak ailesi ile arasındaki sorunlar yüzünden transferi gerçekleşmeyen Arsen Zakharyan, yeniden listeye girdi.

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ORTA SAHANIN SOLUNDA VE SAĞINDA OYNAYABİLİYOR

Cim Bom, Rusya’da Dinamo Moskova forması giyen 19 yaşındaki 10 numarayı kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca orta sahanın solunda ve sağında oynayabilen genç futbolcuyu, teknik ekip de kadroda görmeyi hedefliyor.

KONSTANTELİAS İÇİN OLUMLU RAPOR VERİLDİ

Listeki bir diğer isim de Yunanistan’dan... Geçen sezonun başında Yunan ekibi PAOK’un yolunu tutan Giannis Konstantelias için scout ekipleri tarafından olumlu rapor verildi.

İKİSİ DE ÇOK YÖNLÜ...

Yunan futbolcu da tıpkı ZAKHARYAN gibi çok yönlü. Her iki ayağını da kullanabilen 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, sol kanatta da görev yapabiliyor.