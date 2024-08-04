Galatasaray'ın yeni transfer Gabriel Sara'nın alacağı ücret ve bonservis bedeli belli oldu

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Şampiyon tamamladığı 2023- 24’ün sona ermesiyle birlikte 8 numara takviyesi için arayışlara başlayan Galatasaray sonunda aradığı oyuncuyu buldu ve Norvich City’li Gabriel Sara’yı renklerine kattı. Okan Buruk’un atletik ve hızlı bir orta saha oyuncusu istemesinin ardından birçok futbolcunun ismi bu süreçte sarı kırmızılı kulüple anılırken yönetim yapılan yoğun görüşme trafiğinin ardından hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı.

25 GOLE KATKI VERDi

Cimbom'un bonservis için Norvich City’ye 20 milyon Euro ödeyeceği, bu rakamın bonuslarla birlikte 25 milyon Euro’ya kadar çıkabileceği ifade edildi. 25 yaşındaki futbolcu ise 2.5-3 milyon Euro maaş alacak.

Sara geride kalan sezonda Championship’te tamamı ilk 11’de 46 maça çıkıp 13 gol, 12 asistle 25 gole direkt katkı verdi.