Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile'nin maaşı belli oldu

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Galatasaray'ın yeni sportif direktörü 50 yaşındaki İtalyan Pasquale Sensibile oldu. Fanatik'in haberine göre Sampdoria'da sportif direktörlük, Roma'da iki kez scoutluk ve son olarak menajerlik yapan Sensibile'nin Sarı-Kırmızılı takımdan aylık 20 bin Euro maaş alacağı öğrenildi.

Pasquale Sensibile, Torrent ve Luis Campos arasındaki iletişimi sağlayacak. Pasquale Sensibile ile birlikte scout departmanına da takviye yapılacağı ve özellikle Avrupa'da potansiyelli genç oyuncular konusunda çalışmalar yapılacağı belirtiliyor.