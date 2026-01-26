Galatasaray'ın yeni sihirbazı Yaser Asprilla! 'Ronaldinho gibi olağanüstü'

Haberin Devamı

Yaser Esneider Asprilla Martinez, 19 Kasım 2003’te Kolombiya’nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesinde doğdu. Baby Football olarak bilinen bir gençlik turnuvasında Envigado scoutları tarafından keşfedildi. Envigado, James Rodriguez’den Jhon Duran’a kadar dünyaca ünlü yıldızların yetiştiği akademilerden biri. Asprilla’nın Envigado’daki genç takım antrenörlerinden Wilberth Perea, yakından tanıdığı Asprilla için bakın neler anlatıyor: “Ona 10 numaralı formayı verdik. Bu bir güvenoyuydu ama birçok insanı üzdü. Çünkü 10 numara büyük futbolcuları simgeleyen bir sayı. Ama yeteneği sayesinde bizi haklı çıkardı.”

SORUNLARI RONALDiNHO GiBi OLAĞANÜSTÜ ŞEKiLLERDE ÇÖZÜYOR

Perea için Yaser Asprilla özel bir yere sahip. Hem antrenör hem de dost olarak onunla kurduğu sıcak ilişki sayesinde oyuncunun yeteneklerini kısa sürede ortaya çıkarmayı başarmış. Perea’ya göre ona Asprilla, sahip olduğu özellikleriyle, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından Ronaldinho’yu hatırlatıyordu: “Yaser, kişiliği ve yapabilecekleriyle fark yaratan biri. Bu doğrudan bir karşılaştırma değil, ama bana Ronaldinho’nun eskiden neler yaptığını hatırlatıyor. Ronaldinho sorunları olağanüstü şekillerde çözerdi. İnsanlar gördüklerine inanamadılar. Bence Yaser de bunu yapabilecek potansiyelde.”

SAHADA ÖZGÜRLÜK VERiLiNCE VERiMLiLiĞI DAHA ÇOK ARTIYOR

Ocak 2022’de Asprilla’nın hayatında yeni bir dönem başladı. İngiltere’nin Watford Kulübü, onun için 3 milyon Euro öderken 6 ay daha Envigado’da kalmasına izin verdi. Aynı yılın temmuz ayında Watford kariyerine başlayan Kolombiyalı futbolcu, buradaki iki sezonun ardından 18 milyon Euro’ya İspanyol ekibi Girona’nın yolunu tuttu.

Asprilla için, “Sihirli dokunuşlara ve sokak futbolunun ruhuna sahip” diyenlerin sayısı bir hayli fazla. Taktik disiplini ve verilen görevi eksiksiz yerine getiren bir oyuncu olarak da tanımlanıyor. Ancak Asprilla sahada özgürlük verildiğinde verimliliğini daha üst seviyelere taşıyor.

ÇALIŞTIĞI TEKNiK ADAMLARA GÖRE ASPRiLLA’NIN ÖZELLiKLERi

1-) Yaratıcılık ve vizyon en büyük özellikleri. Sahada kimsenin göremeyeceği noktaları görebiliyor.

2-) Çoğu oyuncunun kaçıracağı bir pası hissedip, takım arkadaşları için gol fırsatları yaratma yeteneğine sahip.

3-) Oyunu ağır çekimde görebiliyor, bu da savunmaların kafasını karıştırıp saniyeler içinde kararlar vermesine izin veriyor.

4-) Genç yaşına rağmen liderlik özelliklerine sahip. Yeteneklerini ve özgüvenini sürekli gösteriyor.

5-) Coşkusu bulaşıcı bir hastalık gibi; tüm takım arkadaşlarını aynı etkileyebiliyor.