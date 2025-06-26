Galatasaray'ın yeni sezon formaları tanıtıldı

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PUMA’nın Galatasaray için özel tasarladığı 2025/26 sezonu iç saha ve deplasman formaları, tarihi 5 yıldız başarısını kutlayan özel bir tanıtım filmiyle taraftarın beğenisine sunuldu.

Galatasaray’ın son üç sezonda üst üste kazandığı şampiyonluklar, 5. yıldız başarısı ve UEFA Kupası zaferinin 25. yılı kampanyanın ilhamını oluşturdu. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği kampanya filminde; Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Mario Lemina ve kadın futbol takımından Berna Yeniçeri yer aldı. Ayrıca Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sané, video içinde piksel art tekniğiyle sürpriz bir şekilde yer buldu. Filmin enerjisine sevilen rap sanatçısı Uzi de sürpriz bir katkı sağladı.

Parçalı forma yeniden sahada

Galatasaray’ın 120 yıllık kültürünün sembollerinden biri olan klasik parçalı tasarım, bu sezon taraftarla yeniden buluştu. İç Saha Forması’nın ense kısmında yer alan “İlklerin ve Enlerin Takımı” yazısı, kulübün köklü tarihine gönderme yapıyor.

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UEFA zaferine özel deplasman forması

Deplasman Forması, Galatasaray’ın 17 Mayıs 2000’de kazandığı UEFA Kupası zaferinin 25. yılına özel olarak hazırlandı. Unutulmaz UEFA kupası finalinden ilham alınan formanın ense bölümünde yer alan “23:19:32” detayı, Popescu’nun unutulmaz penaltısının ağlarla buluştuğu saat, dakika ve saniyeye işaret ediyor.

Beş yıldız coşkusunun ritmine kendini kaptır.

Beş yıldızlı 2025/26 Galatasaray İç Saha ve Deplasman formaları, şimdi satışta.#YıldızlarınAltında @pumafootball pic.twitter.com/kFxWYGxOeZ — GSStore (@GSStore) June 26, 2025