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Galatasaray'ın yeni sezon formaları tanıtıldı

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#Galatasaray#Galatasaray 5 Yıldızlı Forma#Galatasaray Yeni Sezon Forması
Galatasarayın yeni sezon formaları tanıtıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 11:46

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 2025-2026 sezonunda terleteceği beş yıldızlı yeni formalarını tanıttı.

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PUMA’nın Galatasaray için özel tasarladığı 2025/26 sezonu iç saha ve deplasman formaları, tarihi 5 yıldız başarısını kutlayan özel bir tanıtım filmiyle taraftarın beğenisine sunuldu.

Galatasaray’ın son üç sezonda üst üste kazandığı şampiyonluklar, 5. yıldız başarısı ve UEFA Kupası zaferinin 25. yılı kampanyanın ilhamını oluşturdu. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği kampanya filminde; Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Mario Lemina ve kadın futbol takımından Berna Yeniçeri yer aldı. Ayrıca Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sané, video içinde piksel art tekniğiyle sürpriz bir şekilde yer buldu. Filmin enerjisine sevilen rap sanatçısı Uzi de sürpriz bir katkı sağladı.

Parçalı forma yeniden sahada
Galatasaray’ın 120 yıllık kültürünün sembollerinden biri olan klasik parçalı tasarım, bu sezon taraftarla yeniden buluştu. İç Saha Forması’nın ense kısmında yer alan “İlklerin ve Enlerin Takımı” yazısı, kulübün köklü tarihine gönderme yapıyor.

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UEFA zaferine özel deplasman forması
Deplasman Forması, Galatasaray’ın 17 Mayıs 2000’de kazandığı UEFA Kupası zaferinin 25. yılına özel olarak hazırlandı. Unutulmaz UEFA kupası finalinden ilham alınan formanın ense bölümünde yer alan “23:19:32” detayı, Popescu’nun unutulmaz penaltısının ağlarla buluştuğu saat, dakika ve saniyeye işaret ediyor.

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#Galatasaray#Galatasaray 5 Yıldızlı Forma#Galatasaray Yeni Sezon Forması

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