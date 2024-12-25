Galatasaray'ın yeni sağ beki Manchester City'den geliyor

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Son iki sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, bu sezonda hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.

Süper Lig'de ilk devreyi en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamlayan sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un eksik gördüğü mevkilere transfer yapacak.

Bu doğrultuda sağ beke oyuncu bakan Galatasaray yönetimi rotayı İngiltere'ye çevirdi.

ROTA MANCHESTER

Africa Top Sports'un haberine göre; sağ bek bölgesine hamle yapmak isteyen Galatasaray, bonservisi Manchester City'de olan Issa Kabore'yi yakın takibe aldı.

Şu anda Benfica'da kiralık olarak forma giyen genç yıldız Kabore, Portekiz'de bekleneni veremedi. Haberde 21 yaşındaki oyuncunun Benfica'da sezonu tamamlamayacağı ve başka bir kulübe kiralanacağı belirtildi.

'BU BİR FIRSAT'

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Buna göre sağ bek arayan Galatasaray'ın oyuncunun kiralık transferi için hem Manchester City hem de Issa Kabore ile görüşeceği aktarıldı. 6 ay kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma transfer olması, Afrikalı oyuncu adına büyük bir fırsat olabileceği haberde vurgulandı.

FAZLA SÜRE ALAMADI

2024/25 sezonunda kiralık olarak giydiği Benfica forması ile tüm kulvarlarda 7 maça çıkan Kabore, sahada 193 dakika kalabildi ve 1 asist katkısı verdi.