Galatasaray'a 30 milyon euroluk orta saha! Anlaşma sağlandı

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Lesley Ugochukwu'nun ardından transferde büyük bir sessizliğe bürünen Galatasaray, bu sessizliği Rus on numara Aleksei Batrakov ile bozdu. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki yıldız futbolcuyu bugün İstanbul'a getirdi.

Torreira ve Lemina'nın ayrılık kararı aldığı iddia edilen sarı-kırmızılı takım için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

SARR'LA ANLAŞMA SAĞLANDI

Africafoot'un haberine göre; Galatasaray, Tottenham'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr ile yıllık 9 milyon euro karşılığında 3 senelik anlaşmaya vardı.

TOTTENHAM'LA GÖRÜŞMELER OLUMLU SEYREDİYOR

İngiliz kulübünün Senegalli oyuncuyu yollarını ayırmaya istekli olduğu ve bu nedenle kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği belirtildi.

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PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Tottenham ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunan Pape Matar Sarr'ın piyasa değeri 30 milyon Euro olarak tahmin ediliyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda toplam 37 maça çıkan Sarr, 2 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

Sarr, 2026 Dünya Kupası'nda da Senegal ile 2 maça çıktı ve toplamda 65 dakika süre aldı.