Galatasaray'a 30 milyon euroluk orta saha! Anlaşma sağlandı

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Lesley Ugochukwu'nun ardından transferde büyük bir sessizliğe bürünen Galatasaray, bu sessizliği Rus on numara Aleksei Batrakov ile bozdu. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki yıldız futbolcuyu bugün İstanbul'a getirdi.
Torreira ve Lemina'nın ayrılık kararı aldığı iddia edilen sarı-kırmızılı takım için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
SARR'LA ANLAŞMA SAĞLANDI
Africafoot'un haberine göre; Galatasaray, Tottenham'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr ile yıllık 9 milyon euro karşılığında 3 senelik anlaşmaya vardı.
TOTTENHAM'LA GÖRÜŞMELER OLUMLU SEYREDİYOR
İngiliz kulübünün Senegalli oyuncuyu yollarını ayırmaya istekli olduğu ve bu nedenle kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği belirtildi.
PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO
Tottenham ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunan Pape Matar Sarr'ın piyasa değeri 30 milyon Euro olarak tahmin ediliyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda toplam 37 maça çıkan Sarr, 2 gol - 4 asistlik performans sergiledi.
Sarr, 2026 Dünya Kupası'nda da Senegal ile 2 maça çıktı ve toplamda 65 dakika süre aldı.