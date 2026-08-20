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Galatasaray'a 30 milyon euroluk orta saha! Anlaşma sağlandı

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Pape Matar Sarr
Galatasaraya 30 milyon euroluk orta saha Anlaşma sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 14:58

Lesley Ugochukwu'nun ardından Aleksei Batrakov'u da kadrosuna katan Galatasaray'ın Tottenham'ın Senegalli yıldızı Pape Matar Sarr ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar...

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Lesley Ugochukwu'nun ardından transferde büyük bir sessizliğe bürünen Galatasaray, bu sessizliği Rus on numara Aleksei Batrakov ile bozdu. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki yıldız futbolcuyu bugün İstanbul'a getirdi.

Torreira ve Lemina'nın ayrılık kararı aldığı iddia edilen sarı-kırmızılı takım için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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SARR'LA ANLAŞMA SAĞLANDI

Africafoot'un haberine göre; Galatasaray, Tottenham'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr ile yıllık 9 milyon euro karşılığında 3 senelik anlaşmaya vardı.

Galatasaraya 30 milyon euroluk orta saha Anlaşma sağlandı

TOTTENHAM'LA GÖRÜŞMELER OLUMLU SEYREDİYOR

İngiliz kulübünün Senegalli oyuncuyu yollarını ayırmaya istekli olduğu ve bu nedenle kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği belirtildi.

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Galatasaraya 30 milyon euroluk orta saha Anlaşma sağlandı

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Tottenham ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunan Pape Matar Sarr'ın piyasa değeri 30 milyon Euro olarak tahmin ediliyor.

Galatasaraya 30 milyon euroluk orta saha Anlaşma sağlandı

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda toplam 37 maça çıkan Sarr, 2 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

Sarr, 2026 Dünya Kupası'nda da Senegal ile 2 maça çıktı ve toplamda 65 dakika süre aldı.

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Pape Matar Sarr

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