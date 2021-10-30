Galatasaray'ın yeni orta sahası daha genç ve daha dinamik

Haberin Devamı

Sezon başında yaptığı transferlerle takımın yaş ortalamasını düşüren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, genç oyuncularına olan güvenini Gaziantep FK karşısında sahaya süreceği orta alan hattıyla bir kez daha gösterecek.

TAYLAN YEDEK KALACAK

Elinde Sofiane Feghouli (31), Ryan Babel (34), Emre Kılınç (27) gibi daha tecrübeli isimler olmasına rağmen gençlerden vazgeçmeyen Terim, yarın oynanacak karşılaşmada yaş ortalaması 22.6 olan orta saha oyuncularına şans verecek. Hafta başındaki Beşiktaş derbisinde çok fazla top kaybı yapan Taylan Antalyalı’yı (26) kulübeye gönderecek olan Terim, Berkan Kutlu-Alexandru Cicaldau’dan oluşan göbekteki ikilinin önünde Olimpiu Morutan’ı oynatacak.

MORUTAN KALEYE YAKIN

Morutan’ı rakip kaleye yakın oynatarak skor katkısı almayı hedefleyen Fatih Terim, kanatları ise Barış Alper ve Kerem’e emanet edecek. Tecrübeli teknik adam, genç ve dinamik oyunculardan kurulu orta sahasıyla Gaziantep’i devirip, yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

GALATASARAY’IN GAZiANTEP KARŞISINDA OYNATACAĞI ORTA SAHA OYUNCULARI

Haberin Devamı

· Berkan Kutlu 23 · Barış Alper Yılmaz 21 · Alexandru Cicaldau 24 · Kerem Aktürkğlu 23 · Olimpiu Morutan 22

YAŞ ORTALAMASI: 22.6