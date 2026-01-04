Galatasaray'ın yeni Napolili aslanı 'Lang' olacak!

Haberin Devamı

Galatasaray Victor Osimhen’i transfer ettiği Napoli’den bir büyük yıldızı daha almak üzere... Sarı kırmızılılar, İtalyan ekibinin Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang’ı renklerine bağlamak için görüşmelere başladı. Galatasaray, geçtiğimiz yaz 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında PSV Eindhoven’dan Napoli’ye transfer olan 26 yaşındaki futbolcuyu, kiralama yoluyla kadrosuna katmayı planlıyor.

Bu sezon toplam 709 dakika süre aldı

Büyük umutlarla gittiği Napoli’de kendini gösteremediği için mutsuz olan ve sürekli oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Lang’ın Galatasaray’da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Mavi beyazlı takımda 20 maç oynayan Hollandalı futbolcu, bunların sadece 7’sinde ilk 11’de forma giyerken hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı. Toplamda 709 dakika sahada kalan Noa Lang, 1 asist üretti.

2011’de Beşiktaş altyapısında oynadı

Ajax altyapısında yetişip A takıma yükselen Noa Lang, daha sonra Twente, Club Brugge ve Napoli’de oynadı. Lang, kendisi gibi futbolcu olan üvey babası Nourdin Boukhari’nin 2011 Haziran’ında Kasımpaşa’ya transfer olması sonrası Beşiktaş altyapısında forma giydi. Ancak Boukhari 6 ay sonra Kasımpaşa’dan ayrılıp NAC Breda takımıyla anlaşınca, Noa da babasıyla birlikte Hollanda’ya döndü.

ORTA SAHAYA EDERSON, TiMBER VEYA UGARTE

Lang’ın transferiyle hücum hattını daha da güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, takviye yapma kararı aldığı diğer mevkiler için de görüşmelerini sürdürüyor.

Orta sahaya Atalanta’dan Brezilyalı Ederson, Manchester United’dan Manuel Ugarte veya Feyenoord’dan Hollandalı Quinten Timber’dan birini alacak olan sarı kırmızılılar, sol stoper mevkisine de bir futbolcu transfer edecek.