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Futbol
Haber Giriş: 11.01.2021 - 14:59 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu açıklandı! Oğulcan Çağlayan...

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Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu açıklandı! Oğulcan Çağlayan...
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının kadrosunu açıkladı. Sarı-Kırmızılılar'da Arda Turan, Ryan Donk, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao kadroda yer almazken, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan ise kadroda yer aldı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının kadrosunu açıkladı. 

Sarı-Kırmızılılar'da Arda Turan, Ryan Donk, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao kadroda yer almazken, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan ise kadroda yer aldı.

İŞTE GALATASARAY'IN MAÇ KADROSU

Galatasarayın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu açıklandı Oğulcan Çağlayan...

Galatasarayın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu açıklandı Oğulcan Çağlayan...

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