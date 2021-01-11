Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu açıklandı! Oğulcan Çağlayan...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının kadrosunu açıkladı. Sarı-Kırmızılılar'da Arda Turan, Ryan Donk, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao kadroda yer almazken, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan ise kadroda yer aldı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının kadrosunu açıkladı.
Sarı-Kırmızılılar'da Arda Turan, Ryan Donk, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao kadroda yer almazken, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan ise kadroda yer aldı.
İŞTE GALATASARAY'IN MAÇ KADROSU
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