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Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena'dan Muslera ve Barcelona açıklaması! Sezon sonu...

#Galatasaray#Inaki Pena#Barcelona
Galatasarayın yeni kalecisi Inaki Penadan Muslera ve Barcelona açıklaması Sezon sonu...

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Inaki Pena, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın Barcelona B Takımı'ndan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Alanyaspor karşısında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Inaki Pena, kulüp televizyonuna konuştu.

İşte Inaki Pena'nın açıklamaları;

Domenec Torrent'in kaleci ihtiyacı olduğunu söylediler. Kaleci antrenörümüz Richard bana ulaştı. Kontrat sorunum yok. Domenec hocanın teklifinden mutlu oldum. Galatasaray'a alıştım diyebilirim.

MEMNUN KALDIM

Kalecilerden de iyi feedbackler aldım. Onlarla da kaynaştık. Bana çok yardım ettiler. Hep birlikte güzel şekilde çalışıyoruz. Alanyaspor ile berabere kaldık, kötü bir sonuç değildi. İlk maçımdaki performansımdan memnun kaldım.

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İYİ İŞLER YAPACAĞIZ

Barcelona, İspanya'da ve dünyada büyük bir takım. Galatasaray da büyük bir takım. İspanya ve Türkiye'deki oyunda farklılıklar var. İspanya'da pasa dayalı sakin bir oyun var. Burada hızlı bir oyun var. Domenec Hoca ile birlikte zamanla burada da iyi işler yapacağız

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MUSLERA YORUMU

Muslera'yı biliyordum. Galatasaray için önemli bir isim. Aynı dili konuşuyoruz, yakın bir ilişki kurduk. Bana çok yardımcı oldu. Muslera ile birlikte çalıştığım için çok mutluyum. Aramız çok iyi, ikimiz de Galatasaray'ın başarısı için mücadele edeceğiz.

GERİ DÖNMEM GEREKİYOR

Oynamak istiyordum. Barcelona izin verdiği için Galatasaray'a geldim. 30 Haziran'da geri dönmem gerekiyor. Gelecek ne getirir bilmiyorum. Galatasaray da çok hoşuma giden bir kulüp

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#Galatasaray#Inaki Pena#Barcelona

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