Galatasaray'ın yeni hedefi 1.5 milyon forma satmak!

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Yıldızlar dolu kadrosunu dünyaca ünlü isimler Leroy Sane ve Victor Osimhen ile takviye eden Galatasaray bu sene forma satışında da rekor kırmayı hedefliyor. UEFA’nın mart ayında açıkladığı Avrupa Kulüp Finans ve Yatırım Manzarası Raporu’na göre 2023-24 sezonunda Süper Lig’in en çok forma ve ürün satan kulübü Galatasaray. 2023’te bu kalemde geliri 35 milyon Euro olan Cimbom önceki sezon 85 milyon Euro ile Avrupa’nın en çok forma satan 9. kulübü oldu.

Ezeli rakiplere forma satışında fark attı

2023-24 verilerine göre sarı kırmızılılar F.Bahçe’ye (69 milyon Euro) 16 milyon Euro, Beşiktaş’a da (34 milyon Euro) 51 milyon Euro fark attı. UEFA, 2024-25 verilerini henüz açıklamadı ancak Galatasaray yeni sezonda 1.5 milyon forma satarak yeni rekorlar kırmakta kararlı. Bu hedef doğrultusunda kulüp Leroy Sane ve Victor Osimhen’in imza attığı günün erken saatlerinde 2025-26 sezonun alternatif formasını da tanıttı. Klasik parçalı iç saha forması ve UEFA Kupası zaferinin 25. yılına özel hazırlanan deplasman modelinin ardından PUMA seriyi kulübün köklü geçmişe selam duran 3. özel formayla tamamladı.

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Mekteb-i Sultani yazısı tarihe gönderme

Tasarımda, Galatasaray Spor Kulübü’nün doğduğu ve kulübün kültürünü şekillendiren Galatasaray Lisesi’nin tarihi kapısında yer alan desenlerden esinlenildi. Formanın ense kısmında yer alan “Mekteb-i Sultani” yazısı, kulübün 120 yıllık tarihine ve geleneğine vurgu yapıyor.“ Gücü Tarihinden” kampanyasıyla tanıtılan alternatif forma, PUMA ve GSStore mağazalarının yanı sıra GSStore. org ve PUMA.com adreslerinde 4 bin 499 TL’den satışa sunuldu.

Galatasaray yönetimi hem tamamen kulübe ait olan ‘Solo il Gala’ markasıyla Nijeryalı golcü Victor Osimhen için özel olarak hazırlanan ve fiyatı 9 bin 999 TL olan özel kutularla hem de yeni sezon formalarıyla önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

KULÜBÜN 120 YILLIK TARiHi VURGULANDI

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Galatasaray Lisesi’nin tarihi kapısında yer alan desenlerden esinlenilen formanın ense kısmında yer alan “Mekteb-i Sultani” yazısı da kulübün 120 yıllık tarihine ve geleneğine vurgu yapıyor.“