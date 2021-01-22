Galatasaray'ın yeni golcüsü Simone Zaza oldu, Falcao'nun sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray, sezonun ilk yarısında Radamel Falcao'dan neredeyse hiç yararlanamadı. Mbaye Diagne ise attığı gollerin yanı sıra disiplinsiz hareketleriyle tepki topladı. Galatasaray, yeni golcüsünü İtalya'da buldu.

Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ile anlaşan, İrfan Can'da mutlu sona yaklaşan Galatasaray'ın son bombası Simone Zaza oldu. Falcao ve Diagne'den umudu kesen Fatih Terim'in yeni 9 numara isteğini dikkate alan yönetim, Zaza'da karar kıldı.

ZAZA 'EVET' DEDİ, FALCAO GÖNDERİLİYOR

Torino ile masaya oturan Cimbom, İtalyan kulübünü satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle ikna etti. 29 yaşındaki İtalyan forvet de şampiyonluğa oynayan bir takımın formasını giymek istediği için Bologna'nın teklifi kabul etmedi ve Galatasaray'a 'Evet' dedi.

GALATASARAY'IN YENİ FORVETİ SİMONE ZAZA KİMDİR?

Futbol kariyerine Atalanta'da başlayan Zaza; Sampdoria, Ascoli, Juventus, West Ham, Valencia ve Torino formaları giyerken, bonservisine toplamda 68.5 milyon Euro ödendi. 29 yaşındaki futbolcu, Torino formasıyla 72 maça çıkarken 15 gol atıp, 9 asist yaptı. Kariyeri boyunca ise 346 karşılaşmada 112 gole imza attı.

GALATASARAY HALİL'İ DE BİTİRDİ

Cimbom, sessiz sedasız Halil Dervişoğlu'nu da renklerine kattı. 21 yaşındaki golcünün aynı zamanda menajerliğini yapan babası Muzaffer Dervişoğlu'nu İstanbul'a getiren Galatasaray, Denizlispor maçında Aslantepe'de ağırladığı baba Dervişoğlu ile anlaşma sağladı.

Championship ekibi Brentford da Halil'i Galatasaray'a kiralık göndermeyi kabul etti. Yeni 9 numarası için kiralama bedeli ödemeyi kabul eden Aslan, satın alma opsiyonu koyarak bu transferi bitirdi. (Sabah)

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...