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GeriFutbol Galatasaray'ın yeni golcüsü Mostafa Mohamed'in artıları ve eksileri
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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın yeni golcüsü Mostafa Mohamed'in artıları ve eksileri

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Galatasaray'ın yeni golcüsü Mostafa Mohamed'in artıları ve eksileri
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23 yaşında ve 1.85 metre boyundaki Mostafa Mohamed gerçek bir ceza sahası golcüsü. Dripling yeteneği kısıtlıdır ancak tek vuruşlarda başarı yüzdesi yüksektir. Bugüne dek gollerinin yarısını kafa vuruşlarıyla kaydetti.

Falcao ve Diagne’den çeşitli sebeplerle verim alamayan Galatasaray, ara transferde santrfor tercihini sürpriz bir isimden yana kullanıp, Mısırlı Mostafa Mohamed’i kadrosuna kattı.

Peki Mohamed nasıl bir futbolcu? 23 yaşında ve 1.85 metre boyundaki oyuncunun özelliklerini NTV Spor’a anlatan Mısırlı futbol analisti Ahmed Yamany’nin verdiği bilgiler ışığında Mohamed’in artıları ve eksileri şöyle:

GÜÇLÜ YÖNLERİ

· Gerçek bir ceza sahası golcüsü. Son vuruşlarda başarı yüzdesi oldukça yüksek.

· Hücumlarda nerede durması gerektiğini bilir, golü adeta koklar, sezgileri yüksektir.

· Hava toplarında son derece etkili. Bugüne dek gollerinin yarısını kafayla attı.

· Tek forvet oynamaya alışkın olduğu için Galatasaray’ın mevcut sisteminde zorlanmaz.

· Güçlü fiziğini gayet iyi kullanır, rakipleriyle mücadele etmekten kaçmaz.

· İkinci topları kazanmada oldukça becerikli. Bu kategoride başarı oranı yüzde 63.

ZAYIF YÖNLERİ

· Driplinglerde fazla becerili değil. Top sürmede zayıftır.

· Bire birlerde başarı yüzdesi düşük. Çalım yeteneği sınırlı.

· Bazen agresif olamıyor.

· İngilizce veya başka bir yabancı dil bilmiyor

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