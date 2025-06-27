Galatasaray'ın yeni formalarında Osimhen sürprizi!

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PUMA’nın Galatasaray için özel tasarladığı 2025-26 sezonu iç saha ve deplasman formaları, tarihi 5 yıldız başarısını kutlayan özel bir tanıtım filmiyle taraftarın beğenisine sunuldu.

Sarı kırmızılı kulübün son üç sezonda üst üste kazandığı şampiyonluklar, beşinci yıldız başarısı ve UEFA Kupası zaferinin 25. yılı kampanyanın ilhamını oluşturdu. Kampanya filminde; Mauro İcardi, Kaan Ayhan, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Mario Lemina ve kadın futbol takımından Berna Yeniçeri yer aldı.

'İLKLERİN VE ENLERİN TAKIMI' İFADESİ

Ayrıca Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sane, video içinde piksel art tekniğiyle sürpriz bir şekilde yer buldu. Kulübün 120 yıllık kültürünün sembollerinden biri olan klasik parçalı tasarım, bu sezon taraftarla yeniden buluştu. İç saha forması’nın ense kısmında yer alan ‘İlklerin ve Enlerin Takımı’ yazısı, kulübün köklü tarihine gönderme yapıyor. Deplasman forması, Galatasaray’ın 17 Mayıs 2000’de kazandığı UEFA Kupası zaferinin 25. yılına özel olarak hazırlandı. Alternatif forma ise daha sonra tanıtılacak.

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OSIMHEN ALTERNATİFLERİ BEKLİYOR

G.Saray'ın 5 yıldızlı 2025-26 sezonu iç saha ve deplasman formaları, satışa sunuldu. Yeni formalar arasında, takımda olup olmayacağı belli olmayan Victor Osimhen’in forması da yer aldı. Sarı kırmızılı kulübün bu hamlesi Nijeryalı futbolcu için yapılan görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği yönünde yorumlandı. Bonservisi için Napoli ile anlaşma sağlanan Osimhen’in tüm alternatifleri görmek istediği ve kararını gelecek hafta vereceği belirtildi.