Galatasaray'ın yeni bombası Alvaro Morata

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GALATASARAY’ın, Milan’da forma giyen İspanyol santrfor Alvaro Morata’yı kiralamak için harekete geçtiği iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberde, sezon başında 13 milyon Euro’ya transfer olduğu Milan’da mutsuz olan 32 yaşındaki futbolcu, ayrılmak istediğini kulübe bildirdi. Galatasaray’ın sezon sonuna dek kiralamak istediği Morata için 8 milyon Euro’luk ‘zorunlu olmayan satın alma opsiyonu’ teklif ettiği belirtildi.

Morata, daha önce Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid formaları giymişti.