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Galatasaray'ın yeni bombası Alvaro Morata

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#Alvaro Morata#TRANSFER
Galatasarayın yeni bombası Alvaro Morata
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 07:00

Galatasaray yıldız forvet Alvaro Morata'yı kiralamak için harekete geçti.

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GALATASARAY’ın, Milan’da forma giyen İspanyol santrfor Alvaro Morata’yı kiralamak için harekete geçtiği iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberde, sezon başında 13 milyon Euro’ya transfer olduğu Milan’da mutsuz olan 32 yaşındaki futbolcu, ayrılmak istediğini kulübe bildirdi. Galatasaray’ın sezon sonuna dek kiralamak istediği Morata için 8 milyon Euro’luk ‘zorunlu olmayan satın alma opsiyonu’ teklif ettiği belirtildi.

Morata, daha önce Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid formaları giymişti.

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