Galatasaray’ın yeni başkanını katılımcı sayısı belirler

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1- Galatasaray’da neler oluyor? Haftalardır herkes birbirine bu soruyu soruyor.

Sarı kırmızılı kulüp, deyim yerinde ise ‘korku tüneli’ gibi bir süreçten geçiyor.

Dışarıdan bir güç olayları bu noktaya getirmeye çalışsa, manipüle etse bu kadarını başaramaz!

26 Mart’taki Mali Genel Kurul’da Burak Elmas yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesi, olağanüstü seçim kararı alınması, ihtiyati tedbir konulması ve kaldırılması derken tüm Galatasaraylılar birer hukukçu olup çıktı! Sarı kırmızılı camia, 2011’den beri bir türlü kurtulamadığı mahkeme koridorlarını yine arşınlamaya başladı.

Açıkçası bu ortamın camiada herhangi bir isme yarar sağlama şansı yok. Yaşanan süreç en çok mevcut başkan Burak Elmas’a ve onun koltuğuna aday olan Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk’e zarar veriyor.

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CAMİADA HERKESİN KAFASINDA HÂLÂ BİR ‘ACABA’ SORUSU VAR

2- İhtiyati tedbirin kaldırılması sonrasında, Dernekler Kanunu’na göre Galatasaray’da seçim süreci dün resmen başladı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda dün yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda yeterli çoğunluk sağlanamadı, tutanaklar tutuldu ve beklendiği gibi seçim 30 Nisan’a ertelendi.

Gelinen son aşama bu şekilde olsa da Galatasaray camiasında herkesin kafasında hâlâ bir ‘acaba’ var!

Bu acabalar boşuna değil, çünkü hukuki süreç tamamlanmadı. Galatasaray’daki seçim sürecini yeniden başlatan İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği kararda istinaf yolu açık.

Bu noktadan hareketle ‘Galatasaray’da seçim yüzde 100 olarak 30 Nisan’da yapılacak’ ifadesini fazla iddialı buluyorum.

Hatırlayın, Genel Kurul Üyesi Fırat Develioğlu’nun seçim için koydurduğu tedbir kararı sonrasında herkes “30 Nisan’daki seçim iptal edildi” demişti. Sonra bir baktık; Galatasaray Kulübü itiraz etti ve 3 gün sonra yapılan duruşma sonucunda 30 Nisan’daki seçim için konulan ihtiyati tedbir kararı kaldırıldı. Peki şimdi bunun tam tersi bir karar çıkarsa şaşırır mıyız? Çok zannetmiyorum...

SEÇİM 2 ADAYLI OLACAKBURAK ELMAS, BİR SONRAKİNE

3- Galatasaray Kulübü uzun yıllar sonra ilk kez 2 adaylı bir seçime gidiyor. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışına girecek.

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Seçilme hakkı geri verilen mevcut başkan Burak Elmasya da üçüncü bir isim 30 Nisan’daki seçimde aday olamıyor.

Ancak tarih gözetmeksizin bir sonraki seçimde Elmas ile yönetim kurulundaki herkes göreve yeniden aday olabilecek.

8 BİN 913 ÜYENİN OY KULLANMA HAKKI BULUNUYOR

4- Şimdi gelelim herkesin merak ettiği sorulara...

· Galatasaray Kulübü’ndeki olağanüstü seçim 30 Nisan’da yapılırsa ne olur?

· Kulislerde neler konuşuluyor?·Kaç üye oy kullanacak?..

· Adayların seçilme şansı ne?

Tek tek anlatalım... Galatasaray Kulübü’nde, 30 Nisan’daki Seçimli Genel Kurul’da oy kullanma hakkına sahip üye sayısı 8 bin 913.

Seçim sadece 2 aday arasında geçeceği için rekabet düzeyi yüksek bir yarış olacak.

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EŞREF HAMAMCIOĞLU’NUN KOZU LİSE ÖZTÜRK 3 YILDIR HAZIRLANIYOR

5- 19 Haziran 2021’deki Genel Kurul’da Burak Elmas’a karşı yarışı 41 oyla kaybeden ve bin 500 oy alan Eşref Hamamcıoğlu’nun yine benzer sayıda oy alması bekleniyor. Galatasaray Lisesi mezunu olması, Divan Kurulu Başkanlığı yapmış olması, Hamamcıoğlu’nun en büyük avantajları.

Metin Öztürk’e gelince...3 yıldır kesintisiz bu hedef için çalışıyor. En büyük artısı, sponsorluk başta olmak üzere finansal kaynaklarının ve projelerinin hazır olması. Merhum eski başkan Mustafa Cengiz’e oy verenlerin bir bölümü bu seçimde Öztürk’ü destekleyecek.

ÇEKiŞMELi GEÇECEK

Galatasaray camiasının nabzını tutan, özellikle genel kurullar konusunda uzman olan isimlerle konuştuğumuzda benzer cümleler duyuyoruz:

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“Metin Öztürk’ün bu yarışı kazanması için Seçimli Genel Kurul’a katılımın yüksek olması gerekli. 3 bin civarında bir katılım olursa Eşref Hamamcıoğlu yüksek ihtimalle kazanır. Ancak 3 binin üzerinde bir katılım gerçekleşirse, işte o zaman Metin Öztürk’ün seçilme şansı bir hayli artar.

Sonuçta, ‘yapılabildiği’ takdirde 30 Nisan’da çekişmeli bir seçim yaşanacağı kesin.

Kazananın Galatasaray olması dileğiyle...