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Galatasaray’ın Victor Osimhen transferi dünyayı salladı! Mbappe’den sonra Osimhen geliyor

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#Galatasaray#Transfer#Victor Osimhen
Galatasaray’ın Victor Osimhen transferi dünyayı salladı Mbappe’den sonra Osimhen geliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 07:00

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı transfer etmesi sadece taraftar ve camiayı değil tüm dünyayı salladı.

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Galatasaray 2023- 24 yaz transfer döneminin bombasını Victor Osimhen’i kadrosuna katarak patlattı. Dünyanın en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen, piyasada değeri 100 milyon Euro olan Nijeryalı yıldız önceki gece 03.30’da sularında geldiği İstanbul’da yüzlerce sarı kırmızılı taraftarca büyük bir coşku, tezahüratlar ve meşalelerle karşılandı. 25 yaşındaki futbolcunun G.Saray’a transfer olması sadece Türkiye’ye değil tüm dünyayı salladı. İşte dünya basınındaki yankıları...

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İKİ KULÜP DEĞİL, GALATASARAY BİTİRDİ

II MATTİNO: “Galatasaray, Napoli’den Victor Osimhen’i transfer etti. Gece saat 03.30’da binlerce taraftar Osimhen’i havalimanında krallar gibi karşıladı.” 

FUSSBALL TRANSFER: “Galatasaray, mükemmel bir transfere imza attı. Napoli’de kaosa neden olan ve iki kulübün transferini gerçekleştiremediği Nijeryalı golcüden kazançlı çıkan Galatasaray oldu.”

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90MIN: “Galatasaray, Victor Osimhen’i kiralamak için şok edici anlaşmayı tamamladı”

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RMC SPORT: “Yaz transfer döneminin pembe dizilerinden biri. Hatta Avrupa’nın en çok ses getiren transferi... Galatasaray, Osimhen’i kadrosuna katıyor.”

THE SUN: “Türkiye şampiyonu Galatasaray, Osimhen’i sezon sonuna kadar kiralamak için cesur bir hamle yaptı.”

SOCCERNET NIGERIA: “Osimhen, G.Saray’n üst düzey bir forvete ihtiyacı olması ve Napoli’nin onu maaş bütçesinden çıkaramama çaresizliği nedeniyle Galatasaray’a transfer olma kararı aldı.”

MARCA: TRANSFERE NOKTA KOYAN BOMBA

MARCA: “Bazen futbol transfer piyasasında bir anlaşmanın başarısı sadece belirli tesadüflere bağlıdır. Victor Osimhen’in Galatasaray’a transferi de bunların hepsine sahip. Bu, her şeyin biraz olduğu bir yaz transfer dönemine son noktayı koyan ‘bomba’ olabilir.”

MAISFUTEBOL: “Jose Mourinho’nun dikkatine: Galatasaray, Victor Osimhen transferini doğruladı. ·

ESPN:Victor Osimhen’in bu yaz transfer döneminde Galatasaray’a katılacağı kesinlikle kimsenin tahminleri arasında yer almıyordu.”

MBAPPE’DEN SONRA OSiMHEN

Osimhen’in gelişi tüm dünyada büyük yankı uyandırırken, Real Madrid’e giden Mbappe’den (180 milyon Euro) sonra yaz transfer döneminin en değerli oyuncu transferine Nijeryalı yıldızla G.Saray imza attı.

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#Galatasaray#Transfer#Victor Osimhen

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