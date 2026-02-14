×
Galatasaray'ın unutulmaz ismi Felipe Melo'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı: 'Teklif almıştım!'

Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 18:50

Galatasaray'ın unutulmaz eski Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, İtalyan basınına sarı-kırmızılıların hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Juventus maçını değerlendirdi. Efsane oyuncu, zamanında Fenerbahçe'den de teklif aldığını açıkladı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo İtalyan La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

İşte Melo'nun açıklamalarından öne çıkan bazı satır başları;

"TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE BAŞLADIM"

"Teknik direktölüğe başladım, kendi kulübüm var ve şu an kamptayız. Adı Americana. Geçen pazar maçımızı 7-0 kazandık. Her zaman söylediğim gibi, kaliteli ve cesur insanlar isterim. İkili mücadelede ayağını sokmazsan, benimle yedek kulübesinde oturursun."

JUVENTUS-GALATASARAY

"Juventus taraftarları, kura çekiminden sonra Gala lehine bir paylaşım yaptığım için sosyal medyada bana saldırdı, ama ne yapmalıydım? İstanbul'da kazandım ve harika zaman geçirdim. Daha bağlı olmam normal. Oynadığım tüm takımları kalbimde taşıyorum, ama Galatasaray'ı daha çok."

"FENERBAHÇE İLE DENGELER ESKİDEN EŞİTTİ"

“Benim oynadığım dönemde Fenerbahçe ile dengeler eşitti, kıyasıya bir rekabet vardı. Galatasaray şu an Süper Lig’deki tüm dengeleri alt üst etti. Fenerbahçe, yarışmaktan çok Galatasaray’ın yaptıklarını yaparak Galatasaray’a yetişmeye çalışıyor.”

GALATASARAY İÇİN TRANSFER İTİRAFI

"Conte bana güvenecekti ama Marotta'dan beni bırakmasını istedim. Paris Saint-Germain'e kiralık transfer için her şey ayarlanmıştı. Leonardo ile de konuşmuştum ama Galatasaray beş kat daha yüksek bir teklifle geldi. Parayı ve taraftarları tercih ettim. İmzalamadan önce stadyumda bir maç izledim ve aşık oldum."

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIM"

"Galatasaray'da kiralık geçirdiğim ilk yılımdan sonra Fenerbahçe'den teklif aldım. Asla kabul etmezdim."

KENAN YILDIZ

"Kenan Yıldız en çok etkileyen Juventuslu oyuncu. O ve Lautaro dünyanın en iyileri arasında."

#Galatasaray#Fenerbahçe#Felipe Melo

