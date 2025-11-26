Galatasaray'ın Union SG yenilgisi Belçika basınında: 'İstanbul'da tarihi zafer! 90 dakikalık ıslıklı konserde kazanan Union'

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Union SG'ye 1-0 yenildi ve RAMS Park'ta 33 resmi maçın ardından mağlubiyet yaşadı.

Union SG'nin bu galibiyeti Belçika basınında gündem oldu.

LE SOIR: İstanbul'un coşkulu atmosferinde çok değerli bir üç puan!

"Union Saint-Gilloise, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı İstanbul'un coşkulu atmosferinde 1-0 mağlup etmeyi başardı ve çok değerli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Brüksel ekibi bu galibiyetle geçici de olsa Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e geri döndü."

DH LES SPORTS+: İstanbul'da tarihi zafer!

"İstanbul'un coşkulu atmosferinde Union Saint-Gilloise Avrupa hayallerine inanmaya devam etmelerini sağlayan tarihi bir zafer elde etti. Brüksel ekibi, Türk devinin iç sahadaki 33 maçlık yenilmezlik serisine son verdi."

DE MORGEN: Union, Promise David'in golüyle Galatasaray'ı 1-0 yendi ve 50.000 Türk'ü susturdu!

'Çok gürültülü bir maçtı. Elli bin Türk, İstanbul'da doksan dakikalık ıslıklı bir konser verdi. Genç-yaşlı, herkes birbirine karışmıştı. Futbol orada adeta bir din gibiydi. Union bu koşulları olağanüstü iyi idare etti, birçok tehlikeli pozisyon buldu. Galatasaray, Union'un erkeksi oyunu karşısında zaman zaman korktu ancak onlar da Sara ve Icardi'yle Union kalesinde tehlikeler yarattı.

Ancak Promise David'in golüyle RAMS Park en azından bir anlığına da olsa sessizliğe gömüldü.

Union son çeyrekte hayatta kalma moduna girmek zorunda kaldı. Galatasaray her açıdan saldırdı. Ancak Union bu atakları olgun bir şekilde savundu.

En son Ağustos 2024'te RAMS Parkt'a kaybeden Galatasaray, Union SG'ye boyun eğdi. Harika bir sonuç. Şampiyonlar Ligi'nde hedef ilk 24 içine girmek, hiçbir şey imkansız değil. İstanbul'daki 90 dakika bunu yeterince kanıtladı."

HET LAASTE NIEUWS: Promise David, Galatasaray'ın cadı kazanında Union'u hak edilmiş bir zafere taşıdı!

"Union Saint-Gilloise, geçen yılın Ağustos ayından beri sahasında yenilmeyen Galatasaray'ı İstanbul'da muhteşem bir performansla mağlup etti. Hiçbir takım bunu başaramamıştı.

50 bin Türk futbolseverin yoğun ıslıklarına ve baskısına rağmen Brüksel ekibi sanki yıllardır o seviyede oynuyormuş gibi, cesur ve gözü pek bir oyun sergileyerek galibiyete uzandı."

RTL: Başardılar!

"Union SG, sağlam savunmasıyla herkesi şaşırtarak Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti!"

