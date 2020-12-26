Galatasaray'ın Umut Meraş transferinde Bursaspor sürprizi

Yeşil-beyazlı kulüp, yaptığı sözleşme doğrultusunda milli futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 15 pay alacak.

Maddi sıkıntılar çeken TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’a, Umut Meraş’tan güzel haber geldi. Geçen sezon takımdan ayrılarak Fransız ekiplerinden Le Havre'ye transfer olan genç futbolcunun, devre arasında Galatasaray’a transfer olması gündeme geldi. Olası transfer sonrası verilecek bonservis bedelinden ise Bursaspor da yararlanacak. Yeşil-beyazlı kulüp, milli futbolcunun sözleşmesine, ‘Bir sonraki transferden yüzde 15 pay alırız’ maddesini koydurmuştu. Söz konusu transferde Bursaspor’un kasasına 300-400 bin Euro arasında bir meblağın girmesi bekleniyor.

Umut Meraş ile Galatasaray dışında birçok kulübün ilgilendiği de belirtiliyor.

SARACCHI İÇİN İSTENEN ÜCRET

Sezon sonu kiralama sözleşmesi bitecek olan Saracchi için Leipzig’in de 5 milyon Euro bonservis istemesi üzerine hem yerli oyuncu kalitesini artırmak hem de maliyeti düşürmek isteyen sarı kırmızılılarda A Milli Takım’ın sol beki Umut Meraş’ın ismi öne çıktı. Geçtiğimiz yıl ocak ayında da girişimde bulunulan ancak kulübünün EURO 2020’yi dikkate alarak ‘kiralama’ formülüne kapıyı kapattığı milli futbolcunun transferi yeniden gündeme geldi.

FRANSIZ KULÜBÜ İKNA EDİLİRSE...

Galatasaray’ın, FFP kısıtı ve sezon sonunda da şartların sağlanması halinde bu yaptırımın bitecek olması nedeniyle Umut Meraş’ı 6 aylığına kiralayıp, zorunlu satın alma opsiyonu maddesi ile bu işi çözmek istediği belirtildi. İki oyuncunun maliyetine bakıldığında Umut transferi Saracchi’ye oranla daha avantajlı olarak öne çıkıyor. Galatasaray, Fransız kulübünü ikna ederse Milli Takım’ın sol beki ile de görüşerek yerli oyuncu kadrosunu güçlendirecek.

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