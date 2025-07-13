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Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı sonrası Okan Buruk'tan ayrılık açıklaması!

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#Galatasaray#Okan Buruk#Ümraniyespor
Galatasarayın Ümraniyespor maçı sonrası Okan Buruktan ayrılık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 09:20

Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar mücadeleden 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonu öncesinde Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazandı. Müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Maç hakkında konuşan Okan Buruk, "Bu maçlarda çok sonuca odaklanmıyoruz. Tabii ki kazanmak için oynuyoruz ama çok fazla sonuca odaklanmadan oyuncularımızı hazırlıyoruz. En çok hoşumuza giden, genç oyuncularımızın oynaması. Geleceğe dair beklentilerimizin olduğu oyuncular var. Oynayan tüm oyuncular, görevlerini doğru şekilde yerine getirdi. Hiçbir oyuncumuz yüzde yüz hazır değil ama takım oyunu oynamaya çalıştık. Rakibimiz de hazır olmayan bir takım. Onlara doğru bir şekilde cevap verdik. Ümraniyespor'a da teşekkür ediyorum. Güzel bir şekilde ağırladılar bizi" dedi.

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Okan Buruk sözlerine şu şekilde devam etti:

"Güzel, iyi çalışıyoruz. Şimdi iki gün izin yapacağız. Avusturya kampı, maç kampı bizim için. Önemli olan, hazırlıkları doğru bir şekilde geçtikten sonra yolumuza devam edeceğiz.

Yabancı sayımızı hafifletmemiz gerekiyor. Burada oyuncuların sergileyecekleri performanslar, bazı oyuncuların transferini kolaylaştıracaktır. Onların performansını izleyenler için bu maçlar önemli."

 

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#Galatasaray#Okan Buruk#Ümraniyespor

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