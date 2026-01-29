Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Haberin Devamı

6 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması etabı tamamlandı.

Devler Ligi lig aşamasını ilk 8'de bitiren kulüpler direkt olarak adını son 16'ya yazdırırken, 9 ile 24 arasında tamamlayanlar ise play-off turu etabına kaldı.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sarı-kırmızılılar, lig etabında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 20. oldu.

Aslan, bu sonuçla son 16 play-off turunda yoluna devam edecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup ederken, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0, Monaco'ya 1-0 ve Manchester City'ye 2-0 kaybetti. Cimbom, Atletico Madrid ile de 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar play-off turu aşamasında 13. bitiren İtalya devi Juventus yada 14. basamaktaki İspanyol ekibi Atletico Madrid ile eşleşecek.

TUR ATLAYANLAR BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki son hafta maçlarının ardından Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, ilk 8'de yer alarak son 16 turuna yükseldi. 9 ile 24 arasında yer alan Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, ise play-off turuna isimlerini yazdırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, 30 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi play-off turu iki maç üzerinden oynanacak.

UEFA tarafından açıklanan takvime göre ilk maçlar 17-18 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Bu karşılaşmalarda avantajı elde eden ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.