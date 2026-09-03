Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

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Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceği kadro belli oldu. Sarı-kırmızılıların UEFA’ya bildirdiği listede yeni transferler de yer aldı.
Sarı-kırmızılı takımın 24 kişilik listesinde şu futbolcular yer alıyor:
"Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, El Chadaille Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül"
KADRODA YER ALMAYANLAR BELLİ OLDU
Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosunda yer almadı.