×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Kaan Ayhan
Galatasarayın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 19:50

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceği kadro belli oldu. Sarı-kırmızılıların UEFA’ya bildirdiği listede yeni transferler de yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın 24 kişilik listesinde şu futbolcular yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, El Chadaille Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül"

Gözden KaçmasınGalatasaray ve Fenerbahçenin 40 milyon euroluk orta saha düellosundan sonuç çıkmadıGalatasaray ve Fenerbahçe'nin 40 milyon euroluk orta saha düellosundan sonuç çıkmadı!Haberi görüntüle

KADRODA YER ALMAYANLAR BELLİ OLDU

Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosunda yer almadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Kaan Ayhan

BAKMADAN GEÇME!