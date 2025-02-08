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Galatasaray'ın UEFA listesinde Ahmed Kutucu sürprizi!

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#Galatasaray#Okan Buruk#Ahmed Kutucu
Galatasarayın UEFA listesinde Ahmed Kutucu sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 07:00

Başarılı futbolcuyla tam not alan yeni transfer, UEFA'ya bildirilen yeni kadroya alınmadı. 90 dakika oynadığı Gaziantep ve Bolu maçlarında attığı şık goller ve çalışkanlığıyla beğeni kazanan Ahmed Kutucu, güncel UEFA listesine yazılmadı. Teknik direktör Okan Buruk, takımdan ayrılan Ziyech, Batshuayi ve Nelsson’un yerlerine Morata, Sallai ve Cuesta’yı yeni kadroya aldı.

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Avrupa Ligi’nde play-off turuna kalan Galatasaray, güncel kadrosunu UEFA’ya bildirdi.

Kış transfer döneminde takımdan ayrılan Hakim Ziyech, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson kadrodan çıkarılırken, yerlerine Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuesta dahil edildi. Teknik direktör Okan Buruk, ara transferde geldikten sonra başarılı performans gösteren Ahmed Kutucu’yu listeye almadı.

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Eyüpspor’dan 5.9 milyon Euro’ya alınan 24 yaşındaki oyuncu, ligdeki Konya maçında 19, Gaziantep ve kupadaki Bolu karşılaşmasında ise 90’ar dakika oynamıştı. Gaziantep ve Bolu’ya 1’er gol atan Ahmed, skor katkısının yanı sıra savunma yaptığı yardımla da büyük beğeni kazanmıştı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro İcardi ise listedeki yerini korudu.

LEMINA'DA ALINMADI

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Okan Buruk, Ahmed Kutucu gibi ara transferde alınan Mario Lemina’yı da UEFA listesine almadı.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Ahmed Kutucu

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