Galatasaray'ın UEFA listesinde Ahmed Kutucu sürprizi!

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Avrupa Ligi’nde play-off turuna kalan Galatasaray, güncel kadrosunu UEFA’ya bildirdi.

Kış transfer döneminde takımdan ayrılan Hakim Ziyech, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson kadrodan çıkarılırken, yerlerine Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuesta dahil edildi. Teknik direktör Okan Buruk, ara transferde geldikten sonra başarılı performans gösteren Ahmed Kutucu’yu listeye almadı.

Eyüpspor’dan 5.9 milyon Euro’ya alınan 24 yaşındaki oyuncu, ligdeki Konya maçında 19, Gaziantep ve kupadaki Bolu karşılaşmasında ise 90’ar dakika oynamıştı. Gaziantep ve Bolu’ya 1’er gol atan Ahmed, skor katkısının yanı sıra savunma yaptığı yardımla da büyük beğeni kazanmıştı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro İcardi ise listedeki yerini korudu.

LEMINA'DA ALINMADI

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Okan Buruk, Ahmed Kutucu gibi ara transferde alınan Mario Lemina’yı da UEFA listesine almadı.