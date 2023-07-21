Galatasaray'ın UEFA kadrosu belli oldu! Yeni transferler...

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray, UEFA'ya kadrosunu bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüp, turun ilk maçından 24 saat öncesine kadar kadroda iki oyuncu değişikliği yapma hakkına sahip.
Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadro şu şekilde:
Kaleciler: Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban
Defanslar: Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey
Orta sahalar: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan
Forvetler: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz
Galatasaray - Zalgiris maçları ne zaman?
Temsilcimiz turun ilk maçını deplasmanda oynayacak. Mücadele 25 Temmuz Salı günü saat 19:00'da başlayacak.
Rövanş maçı ise Rams Park'ta, 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da başlayacak.