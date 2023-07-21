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Galatasaray'ın UEFA kadrosu belli oldu! Yeni transferler...

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#Galatasaray#UEFA Kadrosu#Zalgiris
Galatasarayın UEFA kadrosu belli oldu Yeni transferler...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 15:56

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray, UEFA'ya kadrosunu bildirdi. Yeni transferler Angelino ve Halil Dervişoğlu kadroda yer aldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray, UEFA'ya kadrosunu bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, turun ilk maçından 24 saat öncesine kadar kadroda iki oyuncu değişikliği yapma hakkına sahip.

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Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadro şu şekilde:

Kaleciler: Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban

Defanslar: Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey

Orta sahalar: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan

Forvetler: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz

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Galatasaray - Zalgiris maçları ne zaman?

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Temsilcimiz turun ilk maçını deplasmanda oynayacak. Mücadele 25 Temmuz Salı günü saat 19:00'da başlayacak.

Rövanş maçı ise Rams Park'ta, 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da başlayacak.

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#Galatasaray#UEFA Kadrosu#Zalgiris