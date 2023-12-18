Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor (Kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?)

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Galatasaray, geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlamış ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılma hakkı kazanmıştı. Toplamda oynadığı 3 elemede de rakiplerini geçen sarı - kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına adımını atmıştı. A Grubu'nda yer alan Galatasaray, 6 maç sonunda 3. sırada bulundu ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitti.

Organizasyona play-off turundan katılım gösterecek olan temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi grubunu ikinci sırada tamamlayan bir takımla eşleşecek.

KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te yapılacak. Kura çekimini Spor Arena'da bu sayfadan anbean takip edebileceksiniz.

EV SAHİBİ AVANTAJI GALATASARAY'DA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden geldiği için kura avantajına sahip olacak ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak.

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İLK MAÇ NE ZAMAN?

İlk karşılaşmalar 15 Şubat, rövanşları ise 22 Şubat'ta oynanacak.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasıyla Galatasaray'ın muhtemel rakipleri netleşti.

Roma

Karabağ

Rennes

Toulouse

Sporting

Sparta Prag

Freiburg

Marsilya

GALATASARAY'IN BU SEZONKİ AVRUPA MACERASI

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray; 2. ön eleme, 3. ön eleme ve play-off turlarını aşarak Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdırmıştı.

A Grubu'nda yer alan sarı - kırmızılılar; Almanya'dan Bayern Münih, İngiltere'den Manchester United ve Danimarka'dan Kopenhag ile eşleşmişti.

İlk maçında Kopenhag'ı konuk eden sarı - kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçın son 10 dakikasında Sacha Boey ile Tete'nin attığı gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Grup etabına 1 puanla başlayan Galatasaray, ikinci müsabakasında Manchester United deplasmanına çıkmıştı. Old Trafford'da oynanan ve oldukça çekişmeli geçen maçta 2-1 geriye düşen Galatasaray, önce 71. dakikada Kerem'in sonra ise Icardi'nin 81. dakikada kaydettiği golle 3-2 öne geçmiş ve son düdükle birlikte puanını 4'e yükseltmişti.

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Galatasaray, A Grubu'nun 3. maçında ise Bayern Münih'e konuk oldu. Sarı - kırmızılılar, iyi bir oyun sergilemesine rağmen sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve 4 puanda kaldı.

Grubun 4. karşılaşmasında bu kez Rams Park'ta Bayern Münih'i ağırlayan Galatasaray, 1-1 geçen 72 dakika boyunca dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu. 73. dakikada Harry Kane ve 79. dakikada Jamal Musiala'nın gollerine engel olamayan sarı - kırmızılılar, rakibine 3-1'le boyun eğmişti.

Sarı - kırmızılılar, gruptaki 5. maçında ise Manchester United'ı konuk etti. 60. dakikaya 3-1 geride giren Galatasaray, 62. dakikada maçtaki ikinci golünü kaydeden Ziyech'in sayısıyla farkı 1'e indirdi. Okan Buruk'un öğrencileri, 71. dakikada bu kez Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın devamında rakip kaleyi yoklamaya devam eden Galatasaray, aradığı golü bulamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

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A Grubu'nun final haftasında ise Kopenhag ile karşı karşıya gelen Galatasaray, Parken Stadyumu'na son 16 turu hedefiyle çıktı. Rakip savunmayı aşmakta oldukça zorlanan sarı - kırmızılılar, Lerager'in 58. dakikada attığı golle müsabakadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve Devler Ligi arenasına veda ederek UEFA Avrupa Ligi'ne adım attı.