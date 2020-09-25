Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers'ı tanıyalım! Artıları, eksileri...

SPOR ARENA ANALİZ - CENGİZ İZMİTLİ

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ön eleme play-off turunda karşılaşacağı Rangers'ı inceledik, öne çıkan oyuncularını analiz ettik, artılarını ve eksilerini paylaştık...

KALECİLER

Kalede bir dönem Beşiktaş forması da giyen Allan McGregor, arkasında/yanında da Jon McLaughlin var.

Yanında diyorum çünkü McLaughlin, İskoçya Milli Takımı'nın da kalecilerinden biri ve her ne kadar Beşiktaşlı taraftarlar McGregor'u iyi hatırlamasa da 38'lik eldiven gayet iyi işler çıkartıyor ve McLaughlin'in gelip 1 numaraya aday olacak kaliteyi ortaya koyması, iki ismin de sezonun ilk bölümündeki performansını yukarı çekti.

--> Sezon öncesi 4 hazırlık maçı, yeni sezonda 10 resmi maç, toplam 14 maçın sadece 1'inde gol yediler.

SAĞ BEK & SOL BEK

Sağ bekte kaptan James Tavernier, sol bekte Borna Barisic.

Başakşehir'in şampiyonluğa giden hikayesindeki Junior Caiçara ve Gael Clichy gibiler...

İkisinin duran top uzmanlığı da söz konusu. Kornerler, serbest vuruşlar hep bu ikilide. Tavernier aynı zamanda takımın penaltıcısı.

Sağ bek ve sol bekin yedekleri Nathan Patterson (19) ile Calvin Bassey (21).

--> Tavernier geçen sezon 15 asist. Bu sezon ilk 10 maç 4 gol 4 asist.

--> Barisic geçen sezon 14 asist. Bu sezon ilk 10 maç 5 asist.

STOPERLER

Stoper bölgesi bu sezon iyi girmiş olsa da geçen sezon zaman zaman ah'lar vah'lar dedirtti.

TD Steven Gerrard'ın ana tercihleri Connor Goldson ve Filip Helander. George Edmundson da plase. Leon Balogun ve Nikola Katic sakat.

Balogun yeni geldi, onu ve heyecanını Merih Demiral'a benzettiğim Edmundson'ı kenara bırakıyorum; Goldson, Helander ve Katic'in ortak özellikleri aşırı güvenleri.

Bu zaman zaman çok basit hatalara sebep olsa da duran toplarda da tüm stoperler ciddi tehdit yaratabiliyor.

ORTA SAHA

Ryan Jack ve Joe Aribo sakat. Sağlıklı olduklarında, orta alandaki 3 ismin banko 2'si olabilirlerdi.

Jack'ın orta alana kattığı direnç ve sertliği son maçlarda Glen Kamara ile sağlamaya çalışıyorlar. Aribo'nun zekasını ise Steven Davis ve Scott Arfield ile kotarıyorlar. İkisinin de tecrübesi tartışılmaz ama Aribo kadar enerjik olmadıkları da su getirmez gerçek...

Zaman zaman Ianis Hagi kenar forvet yerine "10 numara" olarak orta ikilinin önünde değerlendirilebiliyor.

KANATLAR

Ryan Kent ve Ianis Hagi dişlinin ana parçaları. Liverpool çıkışlı Kent ve Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, hem hızları hem de vizyonları ile takımı hücumda yukarı taşıyan isimler.

Steven Gerrard bu sezon ligde sıkça Brandon Barker denedi ama ben bunun arka arkaya gelen maçlarda "rotasyon" tercihi olduğunu düşünüyorum. Çok geri plana atılsa da gününde bir Jordan Jones da kanatta etki yaratabilecek isimlerden...

--> Ryan Kent bu sezon 9 maç 5 gol 4 asist.

FORVETLER

Ana parça Alfredo Morelos. Arkasında bekleyen kurt Jermain Defoe.

Defoe'nın yaşı ve sakatlıkları, Morelos'un takımdan gitmek istemesi sonrası Cedric Itten ve Kemar Roofe transfer edildi.

Itten, İsviçre Ligi'nde leblebi gibi gol (geçen sezon 19 gol 6 asist) atardı. Roofe da Marcelo Bielsa'nın Leeds'teki ilk sezonunda (18/19 sezonu 14 gol) forvetiydi.

--> Morelos / 18G 8A / 30G 11A / 29G 10A (yarım kaldı) / bu sezon 8 maç 5 gol 2 asist

RANGERS'IN ARTILARI

1) Kaledeki rekabet

2) Ryan Kent'in sezona fırtına gibi girmesi

3) Stoperlerin duran toplardaki kafa golleri, beklerin direkt vuruşları ve adrese teslim ortaları

4) Alfredo Morelos'un takımdan gitmek istemesiyle paralel yukarı çıkan performansı

RANGERS'IN EKSİLERİ

1) Stoperlerin kendine aşırı güvenmesi

2) Ryan Jack ve Joe Aribo'nun sakatlıkları

3) Ibrox'taki maçın seyircisiz oynanacak olması

4) Alfredo Morelos'un takımdan gitmek istemesiyle paralel aşağı düşen performansı

NOTLAR

- Son oynadıkları Willem II maçında tabelada 4-0 yazsa da maçın başında rakibin 1 topu direkten döndü, 2-0 sonrası da bir anda işler tersine dönebilirdi. Allan McGregor kırılma anında muazzam bir top çıkardı.

- TD Steven Gerrard, turun favorisini Galatasaray olarak gösterdi. Ibrox'ta tek maç üzerinden oynanacak play-off mücadelesinde seyirci desteğinden faydalanamayacak olmalarını ise talihsizlik olarak nitelendirdi.

- Ryan Kent'i Leeds United, Alfredo Morelos'u Lille ciddi şekilde istiyor. Önce Rangers, Kent için gelen teklifi (11-12 milyon euro) reddetti; sonra da Kent, Leeds'i reddetti. Morelos için gelen teklifleri ise Rangers az bulduğu için (15-16 milyon euro) reddetti, Morelos takımdan gitmeye çok hevesli.

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