Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte Galatasaray'ın Avrupa'daki ilk grup maçının tarihi
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurayla belirlendi. Kura çekiminde dördüncü torbada bulunan Galatasaray, E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ile eşleşti. Peki, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?
4. torbadan UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Galatasaray E Grubun'da yer alıyor. Sarı kırmızılıların rakipleri, İtalyan takımı Lazio, Rus temsilcisi L. Moskova ve Fransız ekibi Marsilya bulunuyor. İşte, Galatasaray'ın Avrupa'daki ilk maçının tarihi...
GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?
Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.
TURNUVA FORMATI
Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü.
Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrıldı. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarını ikinci sırada tamamlayanlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Ligi play-off'larına katılarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.
Takımlar, grup aşamasından sonra iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.