Galatasaray'ın üçüncü golü Fernando Muslera'dan!

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Galatasaray, Kayserispor'u sahasında 3-0 mağlup ederek Süper Lig'de 25. kez mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY'IN 3. GOLÜ MUSLERA'DAN

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Kayserispor maçında takımının 3. golünü kaydetti.

Müsabakanın 89. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Muslera, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

Golün ardından kulübedeki futbolcular dahil, 38 yaşındaki kaleciye koştu ve golün sevincini birlikte yaşadı.

2012'DEN SONRA İLK KEZ

Fernando Muslera daha önce Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda 8 Nisan 2012 tarihinde deplasmanda oynadıkları Manisaspor karşılaşmasında da yine penaltıdan gol kaydetmişti. Muslera böylece Galatasaray kariyerinde 2. gol sevincini yaşadı.