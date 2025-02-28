Galatasaray'ın turladığı Konya maçı sonrası açıkladı: 'Fair-play ne işe yarar diyenler şimdi öğrendi'

Haberin Devamı

Türkiye Kupası C Grubu 3’üncü ve son maçında Galatasaray, evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayan mücadelede Muhammet Ali Metoğlu düdük çaldı. Muhammet Ali Metoğlu’nun yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ile Mehmet Salih Mazlum üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray; Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Carlos Cuesta, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Ahmed Kutucu ilk 11’iyle çıktı. Konuk ekip Konyaspor ise; Deniz Ertaş, Nikola Boranijasevic, Riechedly Bazoer, Josip Calusic, Yasir Subaşı, Emmanuel Boateng, Morten Bjorlo, Tunahan Taşçı, Danijel Aleksic, Melih Bostan ve Umut Nayir ile sahada yer aldı.

MAÇ BAŞLADIĞI GİBİ SONA ERDİ

Mücadelenin ilk dakikalarında her iki takımda tutuk bir oyun sergiledi. Karşılaşmada ilk etkili atak 16’ncı dakikada Galatasaray’dan geldi. Ceza yayının biraz gerisinden Yusuf Demir kaleyi yokladı fakat kaleci Deniz Ertaş topu kornere çeldi. Topun hakimi olan Galatasaray 31’inci dakikada gole yaklaştı. Soldan Kerem Demirbay’ın öne doğru yerden çevirdiği top Mertens’e geldi. Mertens, gelen topu bekletmeden topukla yanındaki Berkan Kutlu’ya bıraktı. Bu oyuncunun kontrolü sonrası dar bir açıdan vuruşunda kaleci Deniz Ertaş gole izin vermedi. İlk yarı golsüz eşitlikle bitti.

Haberin Devamı

İkinci yarıya konuk ekip Konyaspor değişiklikle başladı, ev sahibi Galatasaray ise aynı kadroyla devam etti. 56’ncı dakikada Galatasaray Kerem Demirbay ile kaleyi yokladı. Mertens’in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kerem Demirbay’ın bekletmeden şutunu kaleci Deniz Ertaş çeldi. 59’uncu dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Aleksic’in pasıyla savunma arkasına sarkan Prip, yayda topu kontrol etti. Bu oyuncunun meşin yuvarlağı soluna çektikten sonra kaleye vuruşunda kaleci Günay Güvenç hata yapmadı. Üst üste ataklar yapan Konyaspor, 61’inci dakikada bu kez Bjorlo ile etkili geldi. Aleksic’in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Bjorlo, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra ceza sahası çizgisinin biraz ilerisinden kaleyi yokladı fakat kaleci Günay Güvenç geçit vermedi.

Haberin Devamı

FAİR PLAY PUANI G.SARAY'A TURU GETİRDİ

Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca mücadele golsüz sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray; puanı, averajı ve gol sayısı eşit olan Başakşehir’in daha fazla kart görmesi sebebiyle çeyrek finale yükseldi.

Hürriyet yazarı Banu Yelkovan da bugün kaleme aldığı köşe yazısında Galatasaray'ın Konyaspor'u fair play puanıyla elediği maçı değerlendirdi. İşte Yelkovan'ın o yazısı;

BANU YELKOVAN: 'FAİR PLAY NE İŞE YARAR' DİYE SORANLAR CEVABI ŞİMDİ ÖĞRENDİ

Diğer maçta 1 gol olsa, hangi takımın attığından bağımsız olarak kupanın dışında kalacak Galatasaray, karşılaşmanın son 20 dakikasına girilirken pek azı kaleyi bulmuş, daha da azı izleyenleri heyecanlandırmış 17 şut üretmişti.

Haberin Devamı

Maç sonunda şut sayısı 23’e çıkacak, ancak skorda durum değişmeyecekti. Maçtan önce rotasyon yapmış olsalar da sahada Galatasaray takımının iyi oyuncuları olacağını söylemişti Okan Buruk ancak sanki biraz Jelert, biraz Metehan, hadi biraz da Kerem Demirbay dışında bazı oyuncuların bu durumdan pek haberi yok gibiydi.

SANKİ HAZIRLIK MAÇI

Sanki kupada çeyrek final çıkış maçı değil de, sezon öncesi bir hazırlık maçı izliyor gibiydik ve maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar bıkmadan usanmadan “Haydi Cimbom haydi, tam zamanı şimdi” diye bağıran az sayıda taraftar dışında bu maça inanan pek yoktu. Maç bir noktada öyle bir hal aldı ki ilk yarıda rakip kaleye gelmeyi pek düşünmeyen Konyaspor bile 70. dakikadan sonra, “Olur mu olur” havasına girip birkaç kontratakla tehlike yarattı.

Haberin Devamı

METAL YORGUN OLAMAZ

Kendi kaderini eline almak yerine diğer maçın skoruna kulak kabartan bir Galatasaray ya da mecburen sahaya sürülmüş gibi oynayan oyuncular çok alışkın olduğumuz şeyler değil sarı kırmızılılarda. Gündemin ve maç takviminin yoğunluğunun bünyede yarattığı metal yorgunluğu ne olursa olsun hiçbir şey bu maçı açıklamaya yetmiyor. Bir noktada, tam olarak dakika 78 civarı, peş peşe yapılan oyuncu değişiklikleriyle giderek as kadroya dönüşen Galatasaray, ‘nasıl olsa kazanırız’ havasından ‘mutlaka kazanmalıyız’ kafasına geçtiyse de bir şey değişmedi. Bu ülkede Fair-play ne işe yarar diye soranlara cevap olarak Galatasaray bu çok karışık gruptan Fair-play puanıyla çıkarak adını çeyrek finale yazdırdı ve kurada kim çıkarsa çıksın tek maç eleme usulüyle rakip sahada oynanacak bir derbiye çıkacağını ilan etmiş oldu.