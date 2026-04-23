Galatasaray'ın Türkiye Kupası'na vedası sonrası sert sözler: 'Maçlar kağıt üzerinde değil sahada kazanılıyor!'

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek elendi.

RAMS Park'ta yapılan ve ilk yarısı düşük tempoda geçen müsabakada takımlar devre arasına 0-0 beraberlikle girdi.

Mücadelenin ikinci yarısında konuk takım Gençlerbirliği 51. dakikada yakaladığı hızlı hücumda Fıratcan Üzüm'ün golüyle 1-0 öne geçti. 83. dakikada Adama Traore ile bir gol daha bulan kırmızı-siyahlı takım sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Kupanın son şampiyonu Galatasaray, tek maç üzerinden yapılan çeyrek finalde elendi. Gençlerbirliği ise adını yarı finale yazdırdı. Başkent temsilcisi, yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor maçının galibiyle karşılaşacak.

AHMED KUTUCU VE GÜNAY GÜVENÇ'E TEPKİ

Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı futbolculardan Ahmed Kutucu'ya ve Günay Güvenç'e tepki gösterdi.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan ve 56. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakan Ahmed Kutucuyu taraftarlar, performansını beğenmediği için oyundan çıkarken ıslıkladı.

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç ise müsabakanın 83. dakikasında yaptığı büyük hatayla Gençlerbirliği'nin gol atmasına neden oldu ve kalan bölümde top kendisine geldiği anda sarı-kırmızılı taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kaldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maçın bitiş düdüğünün ardından teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları, çok üzgün olduğu görülen Günay Güvenç'e moral verdi. ultrAslan'ın olduğu tribünden Günay lehine tezahüratlar yapıldı. Taraftarlar, Barış Alper Yılmaz'dan içeri giren takım arkadaşını tribüne getirmesi istedi.

Uzun süre beklemenin ardından yeniden sahaya dönen Günay'a taraftarlar büyük destek verdi. Duygulanarak ağladığı görülen Günay, taraftarın önüne giderek hem hatasından dolayı özür diledi hem de destek için teşekkür etti.

RAMS PARK'TA 13 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Sarı-kırmızılıların, iç sahadaki 13 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, ardından taraftarı önünde 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Söz konusu maçlarda 34 kez ağları sarsan Galatasaray, 12 golü kalesinde gördü.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 10 MAÇ SONRA YENİLDİ

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 maçın ardından mağlubiyet yaşadı.

Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında organizasyonda 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Geçen sezon kupayı kazanma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 kez rakip fileleri havalandırırken, 10 gol yedi.

BANU YELKOVAN'DAN GALATASARAY DEĞERLENDİRMESİ

Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşısındaki şok yenilgisini ve Türkiye Kupası'na vedasını Hürriyet yazarlarından Banu Yelkovan bugün kaleme aldığı köşe yazısında değerlendirdi. İşte o yazı;

BANU YELKOVAN: MAÇLAR KAĞIT ÜZERİNDE DEĞİL SAHADA KAZANILIYOR!

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki mücadelenin ilk yarısında ne tehdit vardı ne tempo. Top ağırlıklı Galatasaray’daydı, başta tribünleri dolduran taraftarlar, herkes bir şey olacakmış gibi bekledi ama hiçbir şey olmadı.

İkinci yarı başka bir maç gibi tempolu başladı. İki takım adına kaleyi bulan ilk şut, gol oldu. Traore’nin pasında Metehan’ın sol çaprazdan yaptığı vuruş, önce Günay’ın ayağına, sonra üst direğe çarptı. Son sözü Fıratcan söyledi. Gençlerbirliği, 51.dakikada ev sahibinin şaşkın bakışları altında öne geçiverdi.

Golden sonra iki takım da kaybedenin eleneceği bir kupa maçı oynadıklarını hatırlamış gibi canlandılar. Maça hareket geldi, Galatasaray bastırdıkça bastırıyor, onun risk alarak çıkmasından yararlanan Gençlerbirliği kontrataklarla ikinci golü kovalıyordu. Oyun açıldı, hızlandı ama uzunca bir süre skora yansımadı.

EN ZENGİN KADRO BİLE ZAMANI SATIN ALAMIYOR

Son çeyreğe girilirken topa sahip olma oranı yüzde 77’ye 23 Galatasaray lehineydi. Ama bu ezici istatistik, ne isabetli ne isabetsiz şutlarda gerçek bir üstünlüğe dönüşmedi. Kağıt üstünde bir hakimiyet vardı, sahada ise tehdit yoktu.

Maçtan önce bu maçı kazanarak yarı finale çıkmak mı, yoksa ligde kalmak mı sorusu sorulsa kesinlikle ikincisini tercih edecek Gençlerbirliği; ev sahibi Osimhen, Icardi, Sane, Barış, Yunus derken tüm silahlarını sahaya sürmüş ve beraberlik için tüm gücüyle bastırırken ikinci golü buldu. Maçın kaderini belirleyen o garip anda Günay’ın kontrol ettiği top bir anlığına boşta kaldı, Kaan Ayhan’a çarptı. Traore tek dokundu. 83. dakika: 2-0.

Kalan dakikalar bir farkı kapatmaya yetebilirdi belki, ama iki gole yetmedi. Galatasaray bastırdı, denedi, zorladı. Ama dünyanın en zengin kadrosunun bile satın alamayacağı tek şey yoktu: Zaman.

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, bu sezon bir kez daha diğer takımın maçı bitmeden kutlamaya başlamamaları gerektiğini gördüler. Çeyrek final maçları, kupanın en büyük iki favorisini peş peşe elenmesine sahne olurken Galatasaray futbolcuları da Günay nezdinde işler biraz kötü gittiğinde başlarına ne gelebileceğinin ön gösterimini izlediler.