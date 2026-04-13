Galatasaray'ın transferini İtalyanlar duyurdu: 'Okan Buruk defalarca kez görüştü!'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 13:44

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Hakan Çalhanoğlu transferi konusunda yen gelişmeler meydana geldi. İtalyan basını, konuya ilişkin okuyucularına kritik görüşmeleri aktardı.

Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında bulunan Hakan Çalhanoğlu için Inter yönetiminin kararı ve teknik direktör Okan Buruk'un yaklaşımı ortaya çıktı.

İtalyan basınında konuya ilişkin okuyuculara aktarılan bilgiler şu şekilde oldu:

Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği, Galatasaray'ın ilgisi sayesinde Türkiye'ye dönüş ihtimali yönünde şekilleniyor.

Mkhitaryan'ın da sözleşmesinin sona ermesiyle beraber, elindeki bazı oyunculardan vazgeçmeye hazırlanıyor.

DİKKATLER GALATASARAY TRANSFERİNDE

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda da Hakan'ın ismi Galatasaray ile geçerken, 1 sezon daha Inter'de kalmaya karar vermişti.

Geçen süre zarfında Hakan'ın performans düşüşü ve bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlık, ayrılığa kendisini daha da yaklaştırdı.

OKAN BURUK GÖRÜŞÜYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakan Çalhanoğlu ile sürekli görüşme halinde. Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü, Hakan ile defalarca kez görüştü ve oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini iletti.

Inter'in Hakan ile sözleşme yenileme olasılığı düşük görünüyor. Buna rağmen, İtalyan kulübü Galatasaray ile 'tatmin edecek seviyede' bir rakama anlaşmaya hazır görünüyor.

