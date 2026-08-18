Galatasaray'ın transferi geliyor! Tarih belli oldu

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Süper Lig'de 2026-27 sezonuna Çorum FK beraberliği ile başlayan Galatasaray, bombayı patlattı. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı ekip, Aleksey Batrakov transferini bitirdi.

Galatasaray ve Lokomotiv Moskova, Aleksey Batrakov’un transferi için her konuda anlaştı. Sarı-Kırmızılılar, 21 yaşındaki 10 numara ile sözleşme şartlarında anlaştı.

Rus futbolcu yarın sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelecek. Sarı - kırmızılıların kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

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Bu sezon Lokomotiv Moskova formasını beş maçta giyen Rus yıldız bir gol ve bir asistlik performans sergiledi.

ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

Bu transferde Başkan Dursun Özbek de en başından beri çok ısrarcıydı. Öyle ki Özbek’in yakın çevresine “Scout ekibimizin 1 numarasını aldık. Hocamız da çok beğeniyordu. Ne kadar kaliteli bir oyuncu transfer ettiğimiz herkes görecek” dediği öğrenildi.

Cim Bom’un her konuda anlaştığı ve maaşına kadar el sıkıştığı Batrakov da, Galatasaray’a gelmek için sabırsızlanıyor.