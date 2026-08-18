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Galatasaray'ın transferi geliyor! Tarih belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Aleksey Batrakov
Galatasarayın transferi geliyor Tarih belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 09:51

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Batrakov transferini tamamladı. Sarı kırmızılıların yeni yıldızının İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

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Süper Lig'de 2026-27 sezonuna Çorum FK beraberliği ile başlayan Galatasaray, bombayı patlattı. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı ekip, Aleksey Batrakov transferini bitirdi.

Galatasarayın transferi geliyor Tarih belli oldu

Galatasaray ve Lokomotiv Moskova, Aleksey Batrakov’un transferi için her konuda anlaştı. Sarı-Kırmızılılar, 21 yaşındaki 10 numara ile sözleşme şartlarında anlaştı.

Galatasarayın transferi geliyor Tarih belli oldu

Rus futbolcu yarın sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelecek. Sarı - kırmızılıların kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

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Galatasarayın transferi geliyor Tarih belli oldu

Bu sezon Lokomotiv Moskova formasını beş maçta giyen Rus yıldız bir gol ve bir asistlik performans sergiledi.

Galatasarayın transferi geliyor Tarih belli oldu

ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

Bu transferde Başkan Dursun Özbek de en başından beri çok ısrarcıydı. Öyle ki Özbek’in yakın çevresine “Scout ekibimizin 1 numarasını aldık. Hocamız da çok beğeniyordu. Ne kadar kaliteli bir oyuncu transfer ettiğimiz herkes görecek” dediği öğrenildi.

Galatasarayın transferi geliyor Tarih belli oldu

Cim Bom’un her konuda anlaştığı ve maaşına kadar el sıkıştığı Batrakov da, Galatasaray’a gelmek için sabırsızlanıyor.

 

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#Galatasaray#Transfer#Aleksey Batrakov

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