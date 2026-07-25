Galatasaray'ın transferdeki yol haritası çizildi! Hedef 5 takviye

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Lesley Ugochukwu transferiyle yeni sezonun ilk hamlesini yapan Galatasaray, transferde gaza bastı.

Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk’un talepleri doğrultusunda kadroyu zirve yarışında bir adım daha öne taşıyacak kapsamlı bir operasyon yürütüyor.

İLK HEDEF 10 NUMARA

Aslan’ın hedefinde tam 5 yeni takviye bulunurken, listenin ilk sırasında ise takımın oyun aklını değiştirecek yıldız bir 10 numara yer alıyor.

Galatasaray Yönetimi, orta sahadaki yaratıcı eksikliği giderecek dünya çapında bir 10 numara için önemli bir bütçe ayırmaya hazırlanıyor. SarıKırmızılılar, yeni sezonda hücum gücünü farklı bir seviyeye taşıyacak yıldız ismi kadroya kazandırmak adına tüm şartları zorlayacak. Bu transferin, yaz döneminin en maliyetli hamlesi olması bekleniyor.

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KESENİN AĞZI AÇILIYOR

Galatasaray Yönetimi, orta sahadaki yaratıcı eksikliği giderecek dünya çapında bir 10 numara için önemli bir bütçe ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda hücum gücünü farklı bir seviyeye taşıyacak yıldız ismi kadroya kazandırmak adına tüm şartları zorlayacak. Bu transferin, yaz döneminin en maliyetli hamlesi olması bekleniyor.

GOLCÜ PLANI HAZIR

10 numaranın hemen ardından öncelik santrfor transferine verilecek. Yönetim, yabancı kontenjanındaki +4 kriterine uygun, gelişime açık ve kiralama formülüyle takıma katılabilecek bir forvet üzerinde yoğunlaşıyor.

Bununla birlikte kadro derinliğini artırmak isteyen Galatasaray, üçüncü santrfor rotasyonu için yerli bir golcüyü de renklerine bağlamayı hedefliyor.

Yönetimin yabancı kontenjanındaki +4 kriterine uygun golcü arayışında öne çıkan isimlerden biri Franjo Ivanovic oldu. Yabancı kuralı nedeniyle 9 numara pozisyonuna 2003 kontenjanına uygun isim bakan Galatasaray’da önemli gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk’un çok istediği Matthis Abline’in Monaco ile anlaşması sonrası alternatif isimlere yönelen Sarı-Kırmızılılar rotayı Portekiz’e kırdı. Yönetim, Benfica formasını giyen Franjo Ivanovic’le yakından ilgileniyor. Yönetimin diğer 9 numaralarda olduğu gibi Hırvat futbolcu için de şarta bağlı opsiyon içeren kiralama teklifi yapması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon başında Union SG’den 22.8 milyon Euro’ya Benfica’ya transfer olan Ivanovic beklenen performansı sergileyemedi.

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KANAT PLANI

Hücum hattında da değişim rüzgârı esecek. Noa Lang ve Ahmed Kutucu’nun ayrılığı sonrası kanat rotasyonunda oluşan boşluğu doldurmak isteyen SarıKırmızılılar, bu bölgeye de yeni bir takviye yapacak.

Can Armando Güner’in kiralık gönderilme ihtimali de planlamaları hızlandırırken, Leroy Sane, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz’ın yanına +4 yabancı statüsüne uygun, kiralama modeliyle bir yıldız daha eklenmesi hedefleniyor.

SON KARAR HOCANIN

Transfer operasyonunun son ayağını ise savunma oluşturuyor. Teknik direktör Okan Buruk’un hazırlayacağı rapora göre sağ bek ya da stoper bölgesine takviye yapılacak. Kamp performansı ve mevcut kadronun durumu değerlendirildikten sonra yönetim, savunma için de düğmeye basacak. Aslan yeni sezona her hattı güçlendirilmiş, alternatifli ve iddialı bir kadroyla girmeyi amaçlıyor.

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