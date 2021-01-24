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GeriFutbol Galatasaray'ın transferdeki yeni hedefi golcü Nicolai Jörgensen
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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2021 - 07:55 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın transferdeki yeni hedefi golcü Nicolai Jörgensen

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Galatasaray'da golcü transferinde rotayı Feyenoord’da forma giyen Nicolai Jörgensen’e çevirdi. 30 yaşındaki Danimarkalı golcünün transferi için Fatih Terim de yönetime onay verdi.

Galatasaray'ın Nicolai Jörgensen ile temasa geçtiği ve görüşmelerin sürüdüğü öğrenildi. 2022 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Jörgensen'in transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Galatasarayın transferdeki yeni hedefi golcü Nicolai Jörgensen

39 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Tam 39 kez Danimarka Milli Takım forması giyen Nicolai Jörgensen, bu sezon Hollanda Ligi'nde 12 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncu 2016'dan beri Feyenoord'da mücadele ediyor.

ADAYLAR BİR HAYLİ FAZLA
Aslan sadece Danimarkalı santrfor Nicolai Jörgensen ile ilgilenmiyor. Forvet adayları arasında Torino'dan Simone Zaza, T.Teda'dan Tiquinho ve CSKA Sofya'dan Ali Sowe da yer alıyor. (Takvim)

Galatasarayın transferdeki yeni hedefi golcü Nicolai Jörgensen

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