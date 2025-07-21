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Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Enzo Millot! Okan Buruk'un talebi...

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#Transfer#Galatasaray#Millot
Galatasarayın transferde yeni hedefi Enzo Millot Okan Burukun talebi...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 20:02

Victor Osimhen transferini resmen açıklamaya hazırlanan Galatasaray, listesine Stuttgart'tan Enzo Millot'u aldı.

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Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Daha önce kadrosuna Leroy Sane'yi katan ve Victor Osimhen için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılar, 10 numara bölgesi için de adayını belirledi.

Galatasarayın transferde yeni hedefi Enzo Millot Okan Burukun talebi...

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Alman basınından Bild'in haberine göre; Galatasaray, 23 yaşındaki Enzo Millot'un menajerleriyle görüşme gerçekleştirdi. Fransız futbolcunun, Şampiyonlar Ligi ve yüksek maaş avantajları sebebiyle sarı-kırmızılılara sıcak baktığı belirtildi.

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OKAN BURUK İSTİYOR

Haberde; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu transferde ısrarcı olduğu bilgisi verilirken Enzo'nun da takımdan ayrılmak istediği vurgulandı.

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FIRSAT TRANSFERİ

Ayrıca Bild'deki haberde "Millot, 20 milyon Euro'luk çıkış maddesi sayesinde kulübünden adeta bir 'fırsat transferi' olarak ayrılabilir." ifadeleri yer aldı.

Kulübüyle 2028'e dek sözleşmesi bulunan Fransız oyuncu, geride kalan sezonda 43 maçta 12 gol attı ve 8 asist yaptı.

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#Transfer#Galatasaray#Millot

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