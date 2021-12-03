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Galatasaray'ın transferde önceliği Gedson Fernandes! Tam 7 yolcu...

#Galatasaray#Gedson Fernandes#Benfica
Galatasarayın transferde önceliği Gedson Fernandes Tam 7 yolcu...

Galatasaray ilk etapta Assunçao’yu göndererek Gedson’u transfer etmenin hesaplarını yapıyor. Diagne, Luyindama, Fatih Öztürk, Babel ve Feghouli gibi isimlerle yollar ayrılırsa; orta saha, kaleci, kanat ve forvet takviyesi gerçekleştirilecek.

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G.Saray'da mali disiplinden taviz vermek istemeyen başkan Burak Elmas ve yönetimi ocak takviyeleri için A ve B planları belirledi. Cimbom’da 1. hedef Gedson Fernandes! Öncelikle performansı yetersiz görülen Assunçao gönderilecek ve kontenjanın açılması ile Fatih Terim’in kadroda görmek istediği, sarı kırmızılıları istediği net şekilde kulübüne de ileten Gedson için Benfica ile masaya oturulacak.

Kiralama artı satın alma opsiyonu ya da direkt bonservis ile Fernandes için mesai harcanacak. Takviye sayısını ise ayrılıklar ve sarı kırmızılı oyunculara gelecek teklifler netleştirecek.

Diagne, Babel ve Feghouli gibi maaş yükü yüksek futbolcular ile Luyindama, Fatih Öztürk’le ocakta yollar ayrılırsa; bir orta saha, kaleci, bir kanat ve forvet alınacak

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İYİ TEKLİF GELİRSE...

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Kerem başta olmak üzere Marcao, Berkan gibi oyuncularını bırakmak istemeyen G.Saray, kulübün geleceği açısından iyi teklif alırsa ayrılığa sıcak bakacak.

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#Galatasaray#Gedson Fernandes#Benfica

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