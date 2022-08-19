Galatasaray'ın transferde gözü Shamar Nicholson'da! Mauro Icardi...

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Forvet hattını bir golcü ile daha güçlendirmek isteyen Galatasaray’da öne çıkan isim Shamar Nicholson. Mevcut kadrosunda 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis, 35 yaşındaki Dries Mertens ve 30 yaşındaki Haris Seferoviç bulunan sarı kırmızılılar bu bölgeye genç bir isimle ile takviye etmek istiyor. Galatasaraylı idareciler geçen sezonunun ortasında Spartak Moskova’ya transfer olan Shamar Nicholson için hem kulübü hem de oyuncunun temsilcis ile temaslara başladı.

Rusya'ya çabuk uyum sağladı

Sarı kırmızılılarda teknik heyet 1.92’lik boyuna rağmen atletik, fizik gücü yüksek ve geçen yıl son vuruşlarda başarılı bir sezon geçiren Nicholson’ı takımdan görmek istiyor. 25 yaşındaki Jamaikalı futbolcu geçen sezonun devre arasında geldiği Spartak Moskova forması ile 16 resmi maçta 8 gol, 2 asistlik bir performansa imza atmayı başardı. Jamaikalı futbolcu, Rusya’ya gelmeden önce ise Charleroi forması ile Belçika Ligi’nde 18 karşılaşmada görev alıp 13 gol, 5 asistle 18 gole direkt katkı sağladı.

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Galatasaray, Icardi'yi bedelsiz istedi

Bu arada adı Galatasaray ile anılan PSG’nin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi konusunda Galatasaray’ın yaklaşık 2 hafta önce Fransız devi ile temasa geçtiği öğrenildi. Sarı kırmızılılar takımda düşünülmeyen yıldız futbolcu için bedelsiz kiralama ve 8.5 milyon Euro’luk ücretinin 6 milyonunun kulübün, 2.5 milyon Euro’sunun kendilerinin karşılayacağı bir öneride bulundu. Ancak hem bedava kiralama hem de maaşının 6 milyon Euro’sunun PSG tarafından karşılanması düşük bir ihtimal olarak görülüyor.