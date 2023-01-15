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Galatasaray’ın transfer yasağı jet hızıyla kaldırıldı, gözler Uğur Çiftçi'de

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#Transfer#Uğur Çiftçi#Galatasaray
Galatasaray’ın transfer yasağı jet hızıyla kaldırıldı, gözler Uğur Çiftçide
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 07:00

Torreira’nın menajerinin şikayeti üzerine getirilen sınırlamaya anında müdahale edildi. G.Saray, 18 bin 500 dolarlık alacağı için FiFA’dan transfer yasağı koyduran menajerin parasını hemen ödedi. Yasak yarın resmen kalkacak ve Uğur Çiftçi transferi açıklanacak.

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Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira’nın menajeri, 18 bin 500 dolar tutarındaki alacakları ödenmediği için kulübü FiFA’ya şikayet etti.

Menajerin şikayetini haklı bulan FiFA, Galatasaray’a transfer yasağı koydu. FiFA kararının ardından harekete geçen sarı kırmızılı yönetim menajerin alacaklarını dün ödedi.

Yasağın yarın resmen kaldırılmasının ardından Sivasspor’dan alınan Uğur Çiftçi’nin transferinin açıklanacağı öğrenildi. Öte yandan İsviçre’nin Blick gazetesi, Galatasaray’ın sezon başında Benfica’dan kiraladığı Haris Seferovic için, “Takımda bir geleceği yok gibi görünüyor. İşaretler ayrılacağını gösteriyor” diye yazdı.

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#Transfer#Uğur Çiftçi#Galatasaray

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