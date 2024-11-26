Galatasaray'ın transfer teklifine ret cevabı

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Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezonda da 5. yıldız hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

Yaz transfer döneminde Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Michy Batshuayi ile beraber 3'lü forvet hattı oluşturan sarı kırmızılılarda can sıkan bir sakatlık yaşanmıştı.



ICARDI'NİN SAKATLIĞI

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında sahasında Tottenham'ı ağırlayan Galatasaray sahadan 3-2'lik zaferle ayrılmış olsa da karşılaşmada sakatlanan Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği öğrenilmişti.

ÇİFT FORVET DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz günlerde yeni oyun planıyla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çift forvet oynamayı sürdüreceğini belirtmişti.

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Mauro Icardi’nin sezonu kapatmasının ardından Michy Batshuayi ve Victor Osimhen’le yola devam edecek olan sarı kırmızılılarda bu bölgeye bir forvet transferi daha yapılacağı ileri sürüldü.

FRANSIZLAR DUYURDU

Bu doğrultuda santrfor arayışlarına başlayan Galatasaray, Suudi Arabistan'ın Al-Ettifaq takımında forma giyen Moussa Dembele'yi listesine ekledi.

Foot Mercato'da yer alan haberde, sarı kırmızılıların 28 yaşındaki golcüyü transfer etmek istediği belirtildi.

TEKLİFİ REDDETTİ

Haberde yer alan detayda ise Suudi kulübü ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Dembele'nin takımında mutlu olduğu ileri sürüldü. Galatasaray'ın teklifine sıcak bakmayan Fransız futbolcunun kış transfer döneminde takım değiştirmek istemediği aktarıldı.

Moussa Dembele bu sezon çıktığı 13 resmi maçta 3 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.